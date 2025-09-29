Szombathelyen is járt a világhírű gondolatolvasó

Ebből megtudhatjuk, hogy „Pean professor” az a személy, aki a híres Cumberlandot is felülmúlja csodaművészetében, mert mindenütt, ahol eddig megjelent, kiolvasta a múltat és jövőt az őt felkeresők homlokáról, de a legnagyobb titkot csak diszkrét módon közölte az illetővel. Sajnos Pean úr szombathelyi pácienseinek tapasztalatairól nem maradt fenn beszámoló, de a szerkesztő felidézte Mr. Cumberland egyik híres kalandját. Történt ugyanis, hogy „a híres angol gondolatolvasó Pestre vonatozva egy kupéba került egy kisvárosi boltossal, akivel csakhamar beszélgetésbe elegyedett. Amikor a jámbor kalmár meghallotta, hogy utastársa gondolatkitaláló, száz forintot ígért neki, ha megmondja, mi jár a fejében.

– Nincs a világon ennél egyszerűbb dolog, mondotta Mr. Cumberland. Uraságod azt gondolja ebben a pillanatban, hogy a fővárosba érkezve három boltra való portékát fog hitelre vásárolni, azután mihelyt az áru megérkezik, csődöt fog jelenteni. Ekkor a boltos a zsebébe nyúlt, és a százast odaadta a szőke angolnak.

– Na ugye, eltaláltam a gondolatát, mondta büszke mosollyal Mr. Cumberland, miközben zsebre gyűrte a bankót.

– Szó sincs erről, szólt a becsületes kalmár, én a barátnőm születésnapi ajándékán gondolkodtam, de az ötlete megér nekem száz forintot.

Mr. Pean szombathelyi működése a hirdetés szerint a Hosszú (ma Thököly) utca 20. sz. alatt történt, de az angol mester és a magyar jelentkezők nyelvi kommunikációját nem könnyű elképzelni. A külföldi gondolatolvasók színházi produkcióit ugyanis tolmácsok segítették, ahogy erről a Budapesti Napló egyik tudósítása is beszámol: „Cumberland produkciói valósággal elkábítottak mindenkit. Bekötött szemmel megtalált eldugott fésűt, kiválasztott gyilkost és áldozatot a közönség soraiból. Az elismerés zajos tapsa kísérte minden mutatványát, és jutott a tapsból az ördöngös mester tolmácsának, Rákosi Viktornak is.”