szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kultúra

1 órája

Szombathelyen is járt a világhírű gondolatolvasó

Címkék#tolmács#Szombathely#Budapesti Napló#Professor Pean#Temesvár

„Senki ne mulassza el a találkozást Professor Peannel, a világhírű gondolatolvasóval, aki Budapest, Pozsony, Temesvár és Kassa után rövid ideig Szombathelyen fog tartózkodni”, kezdődik a helyi lapokban 1895 szeptemberében megjelent negyedoldalnyi újsághirdetés.

Feiszt György

Ebből megtudhatjuk, hogy „Pean professor” az a személy, aki a híres Cumberlandot is felülmúlja csodaművészetében, mert mindenütt, ahol eddig megjelent, kiolvasta a múltat és jövőt az őt felkeresők homlokáról, de a legnagyobb titkot csak diszkrét módon közölte az illetővel. Sajnos Pean úr szombathelyi pácienseinek tapasztalatairól nem maradt fenn beszámoló, de a szerkesztő felidézte Mr. Cumberland egyik híres kalandját. Történt ugyanis, hogy „a híres angol gondolatolvasó Pestre vonatozva egy kupéba került egy kisvárosi boltossal, akivel csakhamar beszélgetésbe elegyedett. Amikor a jámbor kalmár meghallotta, hogy utastársa gondolatkitaláló, száz forintot ígért neki, ha megmondja, mi jár a fejében. 
– Nincs a világon ennél egyszerűbb dolog, mondotta Mr. Cumberland. Uraságod azt gondolja ebben a pillanatban, hogy a fővárosba érkezve három boltra való portékát fog hitelre vásárolni, azután mihelyt az áru megérkezik, csődöt fog jelenteni. Ekkor a boltos a zsebébe nyúlt, és a százast odaadta a szőke angolnak. 
– Na ugye, eltaláltam a gondolatát, mondta büszke mosollyal Mr. Cumberland, miközben zsebre gyűrte a bankót. 
– Szó sincs erről, szólt a becsületes kalmár, én a barátnőm születésnapi ajándékán gondolkodtam, de az ötlete megér nekem száz forintot. 
Mr. Pean szombathelyi működése a hirdetés szerint a Hosszú (ma Thököly) utca 20. sz. alatt történt, de az angol mester és a magyar jelentkezők nyelvi kommunikációját nem könnyű elképzelni. A külföldi gondolatolvasók színházi produkcióit ugyanis tolmácsok segítették, ahogy erről a Budapesti Napló egyik tudósítása is beszámol: „Cumberland produkciói valósággal elkábítottak mindenkit. Bekötött szemmel megtalált eldugott fésűt, kiválasztott gyilkost és áldozatot a közönség soraiból. Az elismerés zajos tapsa kísérte minden mutatványát, és jutott a tapsból az ördöngös mester tolmácsának, Rákosi Viktornak is.” 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu