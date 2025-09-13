Jeleskedtek az Országos Diákfilmszemlén a szombathelyi művészeti filmesei - videó

Ahogy az lenni szokott, idén is számos elismeréssel tért haza a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum filmes műhelye, a MOKA Produkció az Országos Diákfilmszemléről. Az immár 32. alkalommal megrendezett neves fesztivál a tavalyi évben szünetelt, idén azonban minden eddiginél nagyobb számú benevezett filmmel tért vissza. Ezúttal pedig a népes és neves zsűri előtt új helyszínen, a XV. kerületi Csokonai Rendezvényház vásznán peregtek az alkotások, köztük a szombathelyi filmes diákok munkái is. A négynapos vetítéssorozat minden estéjén a zsűri nyilvános konzultáción szakmailag értékelte az aznapi versenyfilmeket.

Kovács Lili, a szombathelyi művészeti 12. osztályos tanulója nyert különdíjat.

Forrás: YouTube/mozgókép- és animáció-készítő szak Szombathely

A szombathelyi művészeti idén 18 alkotást küldött versenybe, melyek közül a Polifilm Műhely Alapítvány mellett a fesztivált társrendező Budapesti Művelődési Központ különdíját kapta Kovács Lili 12. osztályos tanuló a tavalyelőtti tanévben készült Szubjektív Szombathely című kísérleti etűdje. Az alkotás egy kollégista kamaszlány (készítője ajkai származású) szombathelyi impresszióit fogalmazza meg fotóanimációs megoldásokat is felhasználó kreatív rövidfilmben. A zsűri értékelése szerint Kovács Lili alkotása az „útifilm műfajának vizuális újra gondolására” tett színvonalas kísérlet, ezzel indokolták a díjat.

Kovács Lili, a szombathelyi művészeti 12. osztályos tanulója nyert különdíjat:

A művészeti suli mozgókép-animáció szakja sokadszorra részesült közös, műhelyszintű különdíjban is, melyet ezúttal a Múlt-Kor történelmi magazin ajánlott fel. Ebben az évben a szombathelyi műhelyből, Wiktora Gelllért (10.B), Csilinkó Zsóka, Gémes Fanni és Hóbor Réka (11.B), Domiter Dorka, Ila Csenge, Kovács Lili, Pollák Hajnalpír Zoé és Povázsai Lilla (12.B), Koczor Lilki, Kőváry-Szőts Jónás, Mészáros Csenge és Németh Ilona (13.B), illetve a középiskolás éveikben készült alkotásaikkal Apró Janka és Szabó Brigitta érdemelték ki az elismerést. Felkészítő tanáraik Takáts Fruzsina tanárnő, Peszleg Barnabás, Nagy Róbert DLA, Horváth Tibor és Vágvölgyi András tanár urak voltak.