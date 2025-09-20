Moziklip 2000-2025: művészetis klipek és zenés kisfilmek a Savaria moziban

Nagy sikert aratott 38 esztendővel ezelőtt Tímár Péter Moziklip című, mozifilm hosszúságúra összeszerkesztett klipválogatása. Most a szombathelyi művészetin a sor, negyedszázad művészetis klipjei és zenés kisfilmjei kerülnek most a vászonra a Savaria Moziban.

Negyedévszázad a filmvásznon: a szombathelyi művészeti zenés kisfilmjeiből készült válogatás.

Fotó: Szemes Dániel / Forrás: VN/archív

Ismét a moziban a szombathelyi művészeti

Szeptember 25-én, kedden, este 6 órától várják az érdeklődőket a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum egykori és jelenlegi diákjainak munkáiból született különleges válogatásra. A Moziklip 2000-2025 címet viselő program élőszereplős és különféle animációs technikákkal készült klipeket, zeneadaptációs feladatok keretében született rövidfilmeket és néhány igazán különleges kísérleti munkát is magába foglal. Ezeket láthatja az érdeklődő közönség kedden hat órától az AGORA Savaria Filmszínház vásznán.

Az alkotás során használt technikák, emellett a felhasznált zenék sokszínűsége is a művészetis diákok nyitottságáról és érzékenységéről árulkodik. Bartók, Anima Sound System, Cseh Tamás, Buddy Holly, Radiohead és Karády Katalin is szerepel a számos előadó között, akiktől lehet majd képekbe-képekre fogalmazott alkotásokkal találkozni. A bemutatott filmek közül nem egy hozott már díjakat és más elismeréseket a szombathelyi művészeti filmes műhelyének különféle diákfilmes és függetlenfilmes fesztiválokról. Az est házigazdái a mozgókép-animációs szak tanárai lesznek, akik a vetítési blokkok előtt röviden mesélnek majd a közönségnek az alkotások születéséről.

A programra a belépés ingyenes, viszont a részvételi szándékot a Savaria Mozi oldalán helyfoglalással kell jelezni. A szervezők várják az amatőr és függetlenfilm, a zenei klipek és zenés rövidfilmek, illetve a fentiekben felsorolt előadók és zenekarok, köztük a szombathelyi kötődésű zenészek kedvelőit és rajongóit.