szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program

30 perce

Moziklip 2000-2025: művészetis klipek és zenés kisfilmek a Savaria moziban

Címkék#animációs#Savaria moziban#zeneadaptációs#művészeti#technika

Ismét moziban a szombathelyi művészeti!

Vaol.hu
Moziklip 2000-2025: művészetis klipek és zenés kisfilmek a Savaria moziban

Forrás: VN/archív

Fotó: Cseh Gábor

Nagy sikert aratott 38 esztendővel ezelőtt Tímár Péter Moziklip című, mozifilm hosszúságúra összeszerkesztett klipválogatása. Most a szombathelyi művészetin a sor, negyedszázad művészetis klipjei és zenés kisfilmjei kerülnek most a vászonra a Savaria Moziban.

szombathelyi művészeti
Negyedévszázad a filmvásznon: a szombathelyi művészeti zenés kisfilmjeiből készült válogatás.
Fotó: Szemes Dániel / Forrás: VN/archív

Ismét a moziban a szombathelyi művészeti

Szeptember 25-én, kedden, este 6 órától várják az érdeklődőket a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum egykori és jelenlegi diákjainak munkáiból született különleges válogatásra. A Moziklip 2000-2025 címet viselő program élőszereplős és különféle animációs technikákkal készült klipeket, zeneadaptációs feladatok keretében született rövidfilmeket és néhány igazán különleges kísérleti munkát is magába foglal. Ezeket láthatja az érdeklődő közönség kedden hat órától az AGORA Savaria Filmszínház vásznán.

 

Az alkotás során használt technikák, emellett a felhasznált zenék sokszínűsége is a művészetis diákok nyitottságáról és érzékenységéről árulkodik. Bartók, Anima Sound System, Cseh Tamás, Buddy Holly, Radiohead és Karády Katalin is szerepel a számos előadó között, akiktől lehet majd képekbe-képekre fogalmazott alkotásokkal találkozni. A bemutatott filmek közül nem egy hozott már díjakat és más elismeréseket a szombathelyi művészeti filmes műhelyének különféle diákfilmes és függetlenfilmes fesztiválokról. Az est házigazdái a mozgókép-animációs szak tanárai lesznek, akik a vetítési blokkok előtt röviden mesélnek majd a közönségnek az alkotások születéséről.

A programra a belépés ingyenes, viszont a részvételi szándékot a Savaria Mozi oldalán helyfoglalással kell jelezni. A szervezők várják az amatőr és függetlenfilm, a zenei klipek és zenés rövidfilmek, illetve a fentiekben felsorolt előadók és zenekarok, köztük a szombathelyi kötődésű zenészek kedvelőit és rajongóit.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu