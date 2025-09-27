Kőszegi szüret: színes-hangos felvonulás a város utcáin - sok fotóval és videóval

Mint arról korábban beszámoltunk, péntek este hivatalosan is megkezdődött a kőszegi szüret. Básthy Béla polgármester csapra verte a múló év város borát tartalmazó hordót. A programok szombaton is folytatódtak, a leglátványosabb elem a felvonulás volt. Tömegek állták végig a város utcáit, hogy tanúi legyenek a színes-hangos, látványos szüreti felvonulásnak. A menetet Kőszeg Város Fúvószenkara vezette.

Szüreti felvonulás Kőszegen

Fotó: Cseh Gábor

