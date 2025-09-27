szeptember 27., szombat

Sok sok fotóval a felvonulás

1 órája

Kőszegi szüret: színes-hangos felvonulás a város utcáin - sok fotóval és videóval

Címkék#szüreti felvonulás#képgaléria#Kőszeg

Maskarában, traktorokkal, pótkocsival, tűzoltóautóval, csónakkal, mások két lábon vagy éppen kétkeréken vonultak végig Kőszeg város utcáin szombaton. Sok-sok képet hoztunk a szüreti felvonulásról.

Cseh-Egyed Bernadett

Mint arról korábban beszámoltunk, péntek este hivatalosan is megkezdődött a kőszegi szüret. Básthy Béla polgármester csapra verte a múló év város borát tartalmazó hordót. A programok szombaton is folytatódtak, a leglátványosabb elem a felvonulás volt. Tömegek állták végig a város utcáit, hogy tanúi legyenek a színes-hangos, látványos szüreti felvonulásnak. A menetet Kőszeg Város Fúvószenkara vezette. 

Szüreti felvonulás Kőszegen
Szüreti felvonulás Kőszegen
Fotó: Cseh Gábor

Szüreti felvonulás Kőszegen

Sok-sok fotót hoztunk a programról. Ha ott volt azért, ha nem, akkor azért nézze végig galériánkat!

Kőszegi szüret 2025

Fotók: Cseh Gábor

 

