Szüreti fesztiválok Vas megyében – Majka és Sterbinszky is sztárfellépő

A szüreti fesztivál minden településen más és más arcát mutatja. A szüreti mulatság egyszerre szól a hagyományőrzésről és a közösségi élményekről: a szüretelés ünnepén a szőlőhegyek kincsei – a vörösbor és a fehérbor – kerülnek a poharakba. A borászatok és pincészetek nyitott kapukkal várják a vendégeket, a borkóstolók mellett pedig a falusi vendégszeretet és a modern színpadi produkciók is helyet kapnak.

A szüreti fesztiválok talán egyik legnagyobb fellépője Majka lesz Győrváron

Forrás: Facebook/Majka

Szüreti fesztiválok Vas megyében

Hegyháthodász – szeptember 6.: A Hegyháthodászi Szüreti Mulatság – Hodászi Mustra szarvasfőző versennyel indul reggel fél 8-tól. 15 órakor szüreti felvonulás következik a kisbíró vezényletével, ahol a felvonuló járgányok is versenyeznek. Az eseményt Kercsmár Kálmán polgármester nyitja meg, köszöntőt mond Kevy Albert, a Vas Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke. Fél 4-kor a járgányok díjazása, majd néptánc és zenei programok következnek: fellép a Dalárda Férfikórus Nádasdról, a Senior Néptáncegyüttes Körmendről, valamint a Lábaspajtások Őrségi Néptánccsoport. Az estét DJ Johnny, Éder Gabee, Mohácsi Brigi és a Sorry’n együttes show-ja színesíti, majd Fáraó buli zárja a napot hajnalig. Tombola, népi fajátékok, kosaras körhinta és lovaskocsizás is várja a közönséget. A délutáni zenés programok 14 éves kortól mustjeggyel látogathatók, amely mellé frissen préselt hodászi must jár.

A Vulkán-Szüret a Szív pincénél idén is a Kemenes Vulkán Park szervezésében várja a látogatókat. 15 órától szüreti hagyományok felelevenítése, szőlőpréselés, mustkóstolás és kézműveskedés lesz. 18 órától Kim Serrano spanyol és olasz dalokkal szórakoztatja a közönséget. A Pápai Csillagászati Klub jóvoltából csillagászati játékok és távcsöves égboltmegfigyelés is színesíti a programot. Mersevát – szeptember 13.: A szüreti mulatság gyülekezője 15 órakor kezdődik a kultúrház udvarán, a menet 15.30-kor indul. A rendezvényt a Jázmin Kisbolt büféje biztosítja, zenél az Ajkai Dinamik. Az önkormányzat főzéssel egybekötött ünnepet szervez: baráti társaságokat és családokat várnak, akik a kultúrház udvarán főzhetnek. A felvonulást este bál követi.

A program zenés ébresztővel indul, majd 13.30-tól gyülekező a Közösségi Színtéren, ahonnan 14 órakor indul a szüreti felvonulás lovas fogatokkal, traktorokkal, dottóval és az Ümmögő néptáncegyüttessel. 15.30-tól népi fajátékok és légvár várja a gyerekeket, 16 órától közös evés: töltött káposzta, vadhús pörkölt, pincepörkölt, sült kolbász és palacsinta. 16.20-tól újra az Ümmögő táncosai szórakoztatják a közönséget, majd 17 órakor a lép színpadra. Este helyi fellépők (Csöngei Vadrózsák, Horváth Rebeka, Sztankó Lolita) következnek, majd 19.15-től a Sógorok, 20.05-től Dömötör Balázs és Rebeka. Az éjszakát Fáraó buli zárja. Sárvár – szeptember 13.: Több év kihagyás után visszatér a Sárvári Szüreti Fesztivál a Vadkert Majorban. A felvonulás 14 órakor indul a Posta térről az Ady utcán, a Várkerületen és a Rákóczi utcán át a Vadkert Majorig. 15 órától folklór programok és a Szemenyei Csikósok bemutatója kezdődik, szőlőpréseléssel, hordógurítással, fajátékokkal és vidámparkkal. 16.30-kor az Irigy Hónaljmirigy lép fel, este pedig Náksi Attila és Kónya Attila gondoskodik a jó hangulatról.

A Szüreti Felvonulás 12.30-kor kezdődik gyülekezővel Gyöngyösfalu tornacsarnoknál, majd 13 órakor indul a menet. Az állomások között Horvát József utca, Kiscsömöte, Nagycsömöte, Gyöngyösfalu és Seregélyháza is szerepel. 17.30-ra érkezik vissza a menet a tornacsarnokhoz. 19 órától szüreti bál, 20 órától tombola következik. A tornacsarnoknál és az állomásokon vendéglátással és kulturális műsorokkal várják a látogatókat. Győrvár – szeptember 19–20.: A Győrvári Szüreti Fesztivál pénteken 14 órakor nyit, este a Lord és az Ossian koncertezik, majd Fáraó bál és Döndi Duó gondoskodik a hajnalig tartó jókedvről. Szombaton 14 órától zenés vigadalom és szüreti felvonulás várja a közönséget. Este a Road , majd 20.30-kor Majka lép színpadra, akit Sterbinszky és DJ Dominique fergeteges partyja követ.

12 órától gyülekező a művelődési ház előtt, 13 órakor indul a szüreti felvonulás. 15 órától vendéglátás zsíros kenyérrel, este szalonnasütés. 16 órától színpadi produkciók: az Ümmögő néptáncegyüttes, a Girls! Csak Csajok énekes együttes, majd a Csöngei Reménység Nyugdíjas Klub és a Honey Bees műsora. 18 órától Mészáros Adrián Dominik, 19 órától Anetta, 20 órától a Potyautasok együttes, végül 21 órától hajnali 2-ig bál a Macskajaj zenekarral. Egész nap kürtőskalács, fagylalt, Jani Büfé és Csepregi borok kóstolója várja a látogatókat. Kőszeg – szeptember 26–28.: A híres kőszegi szüret pénteken 17 órakor a Károly Róbert téren indul a város ifjúsági fúvószenekarával. 17.45-kor hivatalos megnyitó és az első hordó bor csapra verése, majd este Be-Jó tűztánc és Soulwave koncert. Szombaton déltől fúvószene, 14 órától szüreti karnevál a város utcáin, 16 órától táncbemutatók és fúvósműsorok, 21 órától szüreti bál a Fáraó zenekarral. Vasárnap délután táncbemutatók, koncertek (Sing Sing, Zorall) és kézműves vásár zárja a fesztivált. A rendezvény ideje alatt vidámpark, ételkülönlegességek, bor- és pálinkastandok várják a látogatókat.