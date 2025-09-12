Irigy Hónaljmirigy, Náksi Attila és Omega-dalok színesítik a hétvégi szüreteket

A hétvége a hagyományok, a közösségi élmények és a vidám kikapcsolódás jegyében telik Vas megyében. Bozsoktól Sárvárig számos település készül programokkal, ahol a szüreti mulatság, zenés bálok és búcsúk színesítik az őszi napokat.

Szombaton Náksi Attila is fellép a sárvári szüreti mulatságon

Forrás: Facebook/Náksi Attila

Búcsúk és szüreti mulatságok a hétvégén sztárvendégekkel

BOZSOK

Szeptember 13., szombat – Szüreti felvonulás és falunap

A Bozsoki Szüreti Felvonulás idén is a sportpályáról indul, négy megálló érintésével érkezik a kultúrház udvarára. A nap folyamán lesz jelmezes felvonulás, vendégszereplők műsora, tombola, vacsora, majd Regős-Foki Veronika és Hertelendy Attila fellépése. A programot zenés mulatság zárja meglepetés zenekarral. A szervezők arra biztatják a helyieket, hogy kapualjaikat és előkertjeiket díszítsék szüreti hangulatban.

MERSEVÁT

Szeptember 13., szombat – Szüreti felvonulás és bál

A falu szüreti menetét 15.30-kor indítják, a felvonulást főzés és esti bál kíséri. A jó hangulatról az Ajkai Dinamik zenekar gondoskodik.

TORONY

Szeptember 13., szombat – Mária búcsú és Toronyi Kenyérünnep

A nap reggeltől késő estig színes programokat kínál: kispályás focitorna, főzőverseny, mesejáték, gyerek habparty, salsa és country táncbemutató, rézfúvós koncert és kenyérszentelés várja a résztvevőket. Este Omega-emlékkoncert, tombola és bál koronázza meg az ünnepet. A helyszínen számos ingyenes és búcsús program is elérhető a családok számára.

CELLDÖMÖLK

Szeptember 13–14., szombat–vasárnap – Kismáriacelli Főbúcsú

A kétnapos vallási rendezvény szombaton családos szentmisével indul, majd zarándokok fogadásával, ünnepi körmenettel és éjféli misével folytatódik. Vasárnap hajnalban virrasztás, keresztút, majd 10 órakor ünnepi szentmise várja a híveket.

SÁRVÁR

Szeptember 13., szombat – Sárvári Szüret a Vadkert Majorban

A színes menet a Posta térről indul, majd a Nádasdy-vár és a Banyatanya érintésével érkezik a Vadkert Majorba. A színpadon néptáncegyüttesek, a Fajkusz Banda és számos zenekar szórakoztatja a közönséget. Délután Irigy Hónaljmirigy- és Náksi Attila-show, este pedig bál és DJ-program várja a vendégeket. Emellett gasztronómiai kínálat, kézműves vásár és gyerekudvar teszi teljessé a rendezvényt.