Kivételes bemutató

2 órája

A beépített és a szépség - a tanteremszínház is trójai faló

A tanteremszínházat szó szerint kell érteni: ezeket az elő­adásokat iskolákban, tantermekben játsszák: házhoz viszik a színházat a közönségnek. A Mesebolt Bábszínház most az egyszer kivételt tett, és a középiskolásoknak készült Tróját – mint „rendhagyó irodalom­órát” – bemutatta színházi körülmények között. Az egyszeri alkalomra pedagógusokat is meghívott. Trója - avagy egy fésülködőasztalon a világ.

Ölbei Lívia

A Trója felújítás: először tíz éve, 2015-ben mutatta be a Mese­bolt Bábszínház, akkor is Kőmíves Csongor főszereplésével, Schneider Jankó rendezésében. A szerző-dramaturg Khaled-Abdo Szaida, a könnyen mozgatható, zseniális díszlet tervezője Boráros Szilárd. Mi más lehetne a Trója játéktere, mint az a fiókos fésülködőasztal – „a legszebbnek” –, amelyen elfér a háború, elfér az egész világ? Némi pihentetés után most újra harcba száll a Trója – mint a filmeposz – a fiatal közönség figyelméért. 

Trója
Trója - tanteremszínházi előadás, kivételesen a Meseboltban. A színen Kőmíves Csongor
Fotó: Cseh Gábor

Trója - a tanteremszínház

  • Kőmíves Csongor partnere, untermannja a felújított elő­adásban Lukács Gábor – akinek közreműködésével mindjárt a különleges-kivételes (mert színházi körülmények között zajló) bemutatón létrejön egy késélen táncoló, furcsa pillanat, fikció és realitás határán. Lukács Gábor szerepe szerint civilként lép be a színházterembe (osztályterembe), tébláboló, bocsánatkérő bölcsésznek tűnik, könyvvel, füzettel, íróeszközzel kuporodik le a lépcsőre. Jegyzetel, lapozgat. A hozzá legközelebb helyet foglaló néző már ekkor rosszalló pillantásokat vet rá, aztán amikor az elkésett vendég előveszi a mobiltelefonját és fényképezni kezd, az egyre idegesebb néző csöndben rászól: itt és most fényképezni tilos. A jelenet mindenekelőtt azt jelzi, hogy Lukács Gábor jól játssza a civilt, hogy az előadás működik. Kérdés, hogy meddig lehet ezen az úton elmenni. A helyzet egy darabig fokozódik, hiszen a betévedt vendég egyre többször közbeszól, kiigazít, megakasztja a játékot, sőt egy ponton be is száll Kőmíves Csongor (az eseményeket jól kézben tartó játékos és játékmester mellé). A közönség veszi a lapot, egy idő után nyilván a csőbe húzott néző is rájön, hogy beépített ember érkezett, a fényképezés, téblábolás voltaképpen provokáció volt. (Hiteles, vagyis tényleg tanteremszínházi körülmények között nyilván mások a reakciók. Érdekes, hogy a felnőtt közönség milyen gyorsan infantilizálódik, amikor Kőmíves Csongor arra kéri a nézőket, képzeljük magunkat tizenévesnek. Ilyennek képzeljük a tizenéveseket?)
Fotó: Cseh Gábor
  • Hogy Helénát, a trójai háború állítólagos kirobbantóját, beépített szépségnek tekinthetjük-e – hát ez is kérdés. Az biztos nem véletlen, hogy a több ezer éves görög mitológia nagy történetei ma is velünk élnek – és az a legnagyobb kérdés, hogy mit kezdünk velük. A meseboltos előadás alkotóinak nem volt könnyű dolguk (ahogy nyilván nincsen könnyű dolguk a magyartanároknak sem, amikor az Íliászt tanítják), és mintha nem sikerült volna egyértelműen eldönteniük, hogy mire megy ki a játék. Túl sok utat megnyitottak - aztán nem mentek végig. Összehasonlítjuk a mítoszt és az eposzt, hogy különbséget tehessünk mitológia (szó) és irodalom (írás) között? Megpróbáljuk a mából értelmezni a bonyolult és szerteágazó, eleve több variációban létező történetet?  Persze, Mmár az is jó, ha eligazodunk a szereplők között. Ha tudjuk, hogy Parisz (Trója sokáig titkos örököse) elrabolta Menelaosz király feleségét, Helénát, mire Menelaosz harcba hívta a görögöket. A sereget a testvére, Mükéné királya, Agamemnón vezette. Tíz évig háborúztak, végül Odüsszeusz (a leleményes) bevetette a trójai lovat. (Itt meg: a színház - mint trójai faló. Irány az iskolák.)
Kőmíves Csongor folyamatosan kapcsolatban a közönséggel
Fotó: Cseh Gábor
  • Mindez azért, mert Parisz nem a bölcsességet (Pallasz Athéné ajándékát), nem a hatalmat (Héra ígérte) választotta, hanem a legszebb asszonyt (Aphrodité ajánlata), amikor döntenie kellett? Hát, a fene tudja. A rendhagyó irodalomórán szóba jöhet, hogy mintha az élet megint beérte volna az előadást: háború van. 
    Mit ígér Héra? Mit ígér Pallasz Athéné? Mivel csábít Aphrodité? Mit akarnak az istenek? Hol a bölcsesség, hol a szépség? 
     

 

