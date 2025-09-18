A beépített és a szépség - a tanteremszínház is trójai faló

A Trója felújítás: először tíz éve, 2015-ben mutatta be a Mese­bolt Bábszínház, akkor is Kőmíves Csongor főszereplésével, Schneider Jankó rendezésében. A szerző-dramaturg Khaled-Abdo Szaida, a könnyen mozgatható, zseniális díszlet tervezője Boráros Szilárd. Mi más lehetne a Trója játéktere, mint az a fiókos fésülködőasztal – „a legszebbnek” –, amelyen elfér a háború, elfér az egész világ? Némi pihentetés után most újra harcba száll a Trója – mint a filmeposz – a fiatal közönség figyelméért.

Trója - tanteremszínházi előadás, kivételesen a Meseboltban. A színen Kőmíves Csongor

Fotó: Cseh Gábor

Trója - a tanteremszínház