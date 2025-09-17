Vasi hálaadónap istentisztelettel és könyvbemutatóval

Bükre várják szeptember 21-én, vasárnap a Vasi Evangélikus Egyházmegye gyülekezeteinek tagjait. A Vasi Hálaadó nap eseményei s sportcsarnokban, a művelődési házban, illetve a környékükön lesznek. A 10 órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten Szemerei János püspök hirdet igét. Délután dr. Szabó Lajos vezetésével teológiai szerencsekerék lesz. Majd Pongrácz Máté kerületi missziói lelkész vezetésével a kisgyülekezetek jövőjéről tanácskoznak. 15. 30-kor a Közel zenekar vezetésével úti áldást tartanak.

Az istentisztelet perselypénze a Gustav Adolf Segélyszolgálat céljait támogatja.

Az evangélikus találkozón, 14.30-tól a színházteremben mutatják be Gyurácz Ferenc püspök halálának 100. évfordulójára kiadott, A Krisztus arcát mintázó élet című könyvet. A Dunántúli evangélikus egyházkerület szuperintendense (püspöke) 1841-ben született Alsóbükön, és 1925-ben hunyt el Pápán.