Velemi Gesztenyenapok: nem hiszed el, kik lépnek színpadra idén!

Ősszel ismét ünnepi hangulat költözik a Kőszegi-hegységbe: a gesztenye mellett a zene is főszerepet kap. A Velemi Gesztenyenapok idén is különleges élményt ígér a nagyszínpad előtt összegyűlőknek.

Polgár Patrícia
Fotó: © Cseh Gábor

A Velemi Gesztenyenapok nemcsak arról híres, hogy finom sült gesztenye kapható ott, hanem a kézműves vásárról és a színvonalas kulturális programokról is.

Fotó: © Cseh Gábor

Velemi Gesztenyenapok: a hagyományos ízek mellé nagyszínpadi élmények társulnak

Október 11-én, szombaton 12 órakor ünnepélyes megnyitóval kezdődik az idei rendezvény, ahol a köszöntők után rögtön egy különleges élményben lehet része a közönségnek: színpadra lép Törőcsik Mari unokája, Máhr Vi, aki a Virtuózok versenyzőjeként már sokak szívét meghódította. A fiatal helyi tehetség előadását délután 16 órakor a Sons Left Behind követi, majd 17 órától a TNT Track hozza el a legnagyobb slágereket Dobrády Ákossal és Intivel.

Forrás: Facebook/TNT zenekar

A programok sora persze itt nem ér véget: a nap folyamán kézműves portékák, gasztronómiai különlegességek és gyermekprogramok várják az érkezőket. És bár a gesztenye marad a főszereplő, a nagyszínpad idén is gondoskodik arról, hogy minden generáció találjon magának felejthetetlen élményt.

 

