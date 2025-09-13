"Majd ott fütyülünk" - Utánképzés előképzéssel: indul a kortárs évad a Weöres Sándor Színházban

Talán az Óz, a nagy varázsló próbafolyamatába nézhettünk be utoljára a Weöres Sándor Színház nagytermében - máig emlékezetes például Falusi Anikó magyarázata a zene, a dalok és jelenetek összepasszintásáról. A varázslat most egészen másféle, és nem zenés darabról, nem is klasszikusról van szó, bár Szikszai Rémusz (aki tavaly a Tesztoszteron-rendezéssel debütált Szombathelyen) azt mondja, zenés nyitányt tervez (amit most ideképzelünk), és csak azután "kezdődik el az egész őrület - vagy valami hasonló". A Weöres Sándor Színház kortárs évadának első bemutatója lesz október 3-án Háy János Utánképzés ittas vezetőknek című keserű komédiája, kilenc plusz két szereplővel. Kilencüknek ittas vezetés miatt bevonták a jogosítványát, háromnapos utánképzésen kell részt venniük, hogy visszakaphassák - két pszichológus vezetésével. Valóságos görögös színházi helyzet: emberek itt és és most, zárt térben - amelyre múltbeli események borítják árnyékukat.

Weöres Sándor Színház: Utánképzés...-nyílt próba szombaton délelőtt

Fotó: KSZ

Szikszai Rémusz végigpásztázza a színpadot, megállapítja, hogy jócskán 16 mínuszosok is vannak a nézők között, úgyhogy azt ígéri, az ő fülüknek nem való fordulatok helyett ezúttal majd fütyülnek. Ebből persze a következő egy órában sok spontán poén születik - élesben bizonyítva a rendező állítását, hogy ennek az előadásnak a titka és nehézsége a ritmus megtalálásában és megtartásában rejlik. Mert miközben a spontán poénok természetükből fakadóan mindig jó ritmusban érkeznek, a komédia ritmusát kézben kell tartani, pont a spontán-hatás érdekében. Főleg, hogy itt folyamatosan tizenegyen vannak a színpadon, és ha botlik a szóváltás, könnyen széteshet a jelenet, az előadás. Olyan ez, mint valami artista- vagy zsonglőrmutatvány.

