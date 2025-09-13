2 órája
"Majd ott fütyülünk" - Utánképzés előképzéssel: indul a kortárs évad a Weöres Sándor Színházban
"Majd ott fütyülünk" - mondja Szikszai Rémusz rendező az Utánképzés ittas vezetőknek nyílt próbáján, végigpásztázva a közönséget, amelynek soraiban 16 éven aluliak is ülnek. A Weöres Sándor Színház nyílt napján már az első program is telt házas: a próba délelőtt 10 órakor kezdődik a nagyszínpadon. Légy ott! - így szólt a fölhívás. Itt vagyunk.
Nyílt próba. Orosz Róbert, Szalma Lenke eh., Csonka Szilvia, Szerémi Zoltán
Fotó: KSZ
Talán az Óz, a nagy varázsló próbafolyamatába nézhettünk be utoljára a Weöres Sándor Színház nagytermében - máig emlékezetes például Falusi Anikó magyarázata a zene, a dalok és jelenetek összepasszintásáról. A varázslat most egészen másféle, és nem zenés darabról, nem is klasszikusról van szó, bár Szikszai Rémusz (aki tavaly a Tesztoszteron-rendezéssel debütált Szombathelyen) azt mondja, zenés nyitányt tervez (amit most ideképzelünk), és csak azután "kezdődik el az egész őrület - vagy valami hasonló". A Weöres Sándor Színház kortárs évadának első bemutatója lesz október 3-án Háy János Utánképzés ittas vezetőknek című keserű komédiája, kilenc plusz két szereplővel. Kilencüknek ittas vezetés miatt bevonták a jogosítványát, háromnapos utánképzésen kell részt venniük, hogy visszakaphassák - két pszichológus vezetésével. Valóságos görögös színházi helyzet: emberek itt és és most, zárt térben - amelyre múltbeli események borítják árnyékukat.
Weöres Sándor Színház: nyílt próba szombaton délelőtt
- Szikszai Rémusz végigpásztázza a színpadot, megállapítja, hogy jócskán 16 mínuszosok is vannak a nézők között, úgyhogy azt ígéri, az ő fülüknek nem való fordulatok helyett ezúttal majd fütyülnek. Ebből persze a következő egy órában sok spontán poén születik - élesben bizonyítva a rendező állítását, hogy ennek az előadásnak a titka és nehézsége a ritmus megtalálásában és megtartásában rejlik. Mert miközben a spontán poénok természetükből fakadóan mindig jó ritmusban érkeznek, a komédia ritmusát kézben kell tartani, pont a spontán-hatás érdekében. Főleg, hogy itt folyamatosan tizenegyen vannak a színpadon, és ha botlik a szóváltás, könnyen széteshet a jelenet, az előadás. Olyan ez, mint valami artista- vagy zsonglőrmutatvány.
- De mielőtt jelt adna a kezdésre, a rendező kicsit kezelésbe veszi a közönséget: előképzés nyílt próba - és bemutató előtt. (Nyilván álom, de jó volna ezeket az alkalmakat rendszeresíteni.) Szikszai Rémusz azzal hozza hangulatba a nézőket, hogy megkérdezi, ki vezetett már alkohollal a szervezetében, ki vezetett jogosítvány nélkül - esetleg ki került mindezek folytán összeütközésbe a rendőrséggel. Jó, előtte azt ajánlja, csukjuk be a szemünket. De nincs bátortalanság, elvégre magunk között vagyunk.
- A színpadkép még nem teljes, az utcát és az utánképzés helyszínét, a kintet és bentet elválasztó, egyelőre simán fekete nagy falon az elmúlt 30 év politikai plakátjaival szembesülhetünk majd az előadáson. Mert a rendezői összefoglaló szerint nekünk mindegy, mi van körülöttünk, miben élünk: "Iszunk, pofázunk, a másikat hibáztatjuk, az önreflexió majdnem zéró."
- Tényleg ezt látjuk a nyílt próbán is - amelyet ígérete szerint Szikszai Rémusz meg-megállít, ha úgy látja, hogy a ritmus megbicsaklik. Még meg se szólalnak, csak bejönnek, máris látjuk-érzékeljük a karaktereket. Nem mindegy, hogy kinek milyen milyen táskája van. Nem mindegy, hogyan lép be a játéktérbe. Hogyan várakozik. A nyílt próba egy órája gyorsan elröppen - várjuk őket. Várjuk magunkat. Premier: október 3-án.
Ott voltunk a Háy János-előadás nyílt próbáján a Weöres Sándor SzínházbanFotók: Kóbor Szonja
Utánképzés ittas vezetőknek - Weöres Sándor Színház
Szereplők:
CSILLA, pszichológus Németh Judit
TÜNDE, pszichológus Nagy Cili
BOGI, műkörmös Csonka Szilvia
RÉKA, marketinges Bálint Éva
ANNA, újságíró Szalma Lenke e.h.
TIBOR, egy éjjel-nappali ABC tulajdonosa Némedi Árpád
MÁRIÓ, volt húskereskedő Orosz Róbert
SÁNDOR, építészmérnök, projektvezető Kelemen Zoltán
LACI, társasházi közösképviselő Szerémi Zoltán
SANYI, vendéglős, talán szakács Horváth Ákos
EMIL, feltehetőleg belügyes Balogh János
Alkotók:
Díszlettervező Ondraschek Péter
Jelmeztervező Papp Janó
Dramaturg Szikszai Rémusz
Kellékes Takács Viktória
Hangosító Simon Zoltán
Világosító Kiss Zoltán
Súgó Zsohár Amália
Ügyelő Pados Bernát
Rendezőasszisztens Ostyola Zsuzsanna
RENDEZŐ Szikszai Rémusz