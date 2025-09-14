szeptember 14., vasárnap

Legyen mindig telt ház! - A Falco KC szép pillanatai a Weöres Sándor Színház falain

Legyen mindig telt ház! A Falco KC szép pillanatai a Weöres Sándor Színház falain. Tárlat Hornyák Emőke és Mészáros Zsolt fotóiból - megnyitó a szombati nyílt napon.

Legyen mindig telt ház! - A Falco KC szép pillanatai a Weöres Sándor Színház falain

Mészáros Zsolt és Hornyák Emőke a tárlatnyitón

Fotó: KSZ

Weöres Sándor Színház
Weöres Sándor Színház: telt ház a tárlatnyitón is
Fotó: KSZ

Weöres Sándor Színház: Legyen mindig telt ház!

Egyedülálló a szombathelyi színház és a szombathelyi kosárcsapat együttműködése. Legyen mindig telt ház címmel  nem először nyílt kiállítás a Weöres Sándor Színház aulájában Falco KC-fotókből. Mészáros Zsolt és Hornyák Emőke (képünkön) lélegzetelállító felvételeit Kovács Tamás, a színház fontos támogatói közé tartozó Falco Zrt. PR vezetője, Gábor Máté, a Falco KC ügyvezetője és Szabó Tibor színházigazgató ajánlotta a közönség figyelmébe a szombati nyílt napon. Közreműködött a JátsszMa diákstúdió és a Szombathelyi Kötélugró Klub. 

Fotó: KSZ

 

