Legyen mindig telt ház! A Falco KC szép pillanatai a Weöres Sándor Színház falain. Tárlat Hornyák Emőke és Mészáros Zsolt fotóiból - megnyitó a szombati nyílt napon.

Fotó: KSZ

Egyedülálló a szombathelyi színház és a szombathelyi kosárcsapat együttműködése. Legyen mindig telt ház címmel nem először nyílt kiállítás a Weöres Sándor Színház aulájában Falco KC-fotókből. Mészáros Zsolt és Hornyák Emőke (képünkön) lélegzetelállító felvételeit Kovács Tamás, a színház fontos támogatói közé tartozó Falco Zrt. PR vezetője, Gábor Máté, a Falco KC ügyvezetője és Szabó Tibor színházigazgató ajánlotta a közönség figyelmébe a szombati nyílt napon. Közreműködött a JátsszMa diákstúdió és a Szombathelyi Kötélugró Klub.