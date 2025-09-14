szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Évadkezdés

30 perce

Zsenge Zöldborsók, Dorothy hajfonata és sok más a Weöres Sándor Színház nyílt napján

Címkék#Óz , a csodák csodája#varázspálca#Madárijesztő-kvíz#üveggolyópálya#Weöres Sándor Színház

A Weöres Sándor Színház szombati nyílt napján nemcsak akciókat kínált, hanem szokás szerint minden korosztályt megszólított.

Vaol.hu

A Weöres Sándor Színház összes terében, zugában történt valami szombaton délelőtt. 

Weöres Sándor Színház
Weöres Sándor Színház: nyílt nap minden korosztálynak
Fotó: KSZ

Weöres Sándor Színház: nyílt nap minden korosztálynak

A legifjabbak fölkereshették A Pál utcai fiúk, az Óz, a csodák csodája, a Karácsony a Porondon standját, de  megismerkedhettek a most készülő diákelőadás, a Zöldborsók (...de hogy jön ide a Balaton?) szereplőivel is. Az író-rendező Ostyola Zsuzsanna, az alkotókat nem hagyja hidegen a környezetvédelem. Működött a nyílt napon az üveggolyópálya (tudjuk: einstand, Pásztorok, Nemecsek stb.), volt aztán Pál utcai teszt, Karácsony a porondon-totó,  Dorothy-hajfonás, varázspálca-készítés, volt Madárijesztő-kvíz, ugrókötéltrükk-tanulás, A büfében megint lehetett tippelni a friss terményekből álló piaci csomagok súlyát – és lehetett nyerni. Egy jó hangulatú délelőttöt mindenképpen. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu