Zsenge Zöldborsók, Dorothy hajfonata és sok más a Weöres Sándor Színház nyílt napján

A Weöres Sándor Színház összes terében, zugában történt valami szombaton délelőtt.

Weöres Sándor Színház: nyílt nap minden korosztálynak

Fotó: KSZ

Weöres Sándor Színház: nyílt nap minden korosztálynak

A legifjabbak fölkereshették A Pál utcai fiúk, az Óz, a csodák csodája, a Karácsony a Porondon standját, de megismerkedhettek a most készülő diákelőadás, a Zöldborsók (...de hogy jön ide a Balaton?) szereplőivel is. Az író-rendező Ostyola Zsuzsanna, az alkotókat nem hagyja hidegen a környezetvédelem. Működött a nyílt napon az üveggolyópálya (tudjuk: einstand, Pásztorok, Nemecsek stb.), volt aztán Pál utcai teszt, Karácsony a porondon-totó, Dorothy-hajfonás, varázspálca-készítés, volt Madárijesztő-kvíz, ugrókötéltrükk-tanulás, A büfében megint lehetett tippelni a friss terményekből álló piaci csomagok súlyát – és lehetett nyerni. Egy jó hangulatú délelőttöt mindenképpen.