Látlelet a színházból: Horváth Ákos a brutális támadás után színpadra állt - pénteken premier a WSSZ nagyszínpadán

Horváth Ákos a szombathelyi Weöres Sándor Színház alapítói közé tartozik. Ki ne emlékezne a legelső hónapokban véghezvitt megyejáró turnéra, amikor a társulat autóbusszal látogatta sorra a vasi városokat, mindenütt letáborozott egy délutánra, és műsorral kedveskedve buzdította a helybelieket bérletvásárlásra. A műsor állandó eleme volt egy fantasztikus rituálé, a maori harci tánc, a haka mintájára - amellyel önmagukat és a közönséget bátorították a színészek: mint a sportolók a sorsdöntő meccsek előtt. Hát, nagy meccs volt a színházalapítás, az biztos. És ebben a rituáléban központi szerepe volt Horváth Ákosnak: ő volt a legelszántabb hakázó a társulatban (az is lehet, hogy már az ötlet is tőle származott). Talán akkor vált igazi szombathelyivé - most meg már nemcsak "metaforikusan" az, hanem valójában is. Családot alapított, ikerfiait neveli - hőssé válik kenyérvásárlás közben -, és játszik. Szerdán délelőtt ott voltunk az Utánképzés ittas vezetőknek összpróbáján a Weöres Sándor Színházban. Utána Ákoshoz is benéztünk: az öltözőn Orosz Róberttel és Kelemen Zoltánnal osztozik. Lám, három igazi szombathelyi.

Jobbra: Sanyi szerepében Horváth Ákos

Fotó: Benkő Sándor

Sanyi szerepében: Horváth Ákos

Az Utánképzés ittas vezetőknek című keserű komédia szerzője Háy János, az előadás rendezője Szikszai Rémusz. A színház nyílt napján ott voltunk az Utánképzés... nyílt próbáján. Terápiás helyzet - tizenegyen összezárva -, benne a mai magyar társadalom képletével. Látlelet. De mennyire mást jelent ez a szó most - a Horváth Ákost ért brutális támadás után. Spoilerezni tilos, mégis: Ákos a színpadon napszemüveget visel - de nincs is ennek föltétlenül köze a történtekhez. A szerepéhez - ő Sanyi (nem Sándor!) - tökéletesen illik ez a rejtőzködő viselkedés (rejtőzködnie Sanyinak persze nem sikerül). Különben az égvilágon semmit nem kellett változtatni az előadásban a dolgok menetén. Egy gesztus - és egy félmondat; és ennyi. Az meg tényleg a színház és az élet különös kapcsolatát jelzi, hogy ebben a történetben - amelyben hősök tulajdonképpen nincsenek - pont Sanyi a tragikus hős.