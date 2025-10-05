Az Iron Maiden, a The Cure és Volbeat is érkezik

A rockzene rajongóinak már most érdemes beírni a naptárba: 2026. június 11. és 14. között ismét megrendezik a Nova Rock fesztivált Miklóshalmán (Nickelsdorf). A szervezők már az első bejelentési hullámban három világsztárt is megerősítettek: az Iron Maiden, a The Cure és a Volbeat is headlinerként lép színpadra a Pannonia Fields nagyszínpadán.