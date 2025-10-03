október 3., péntek

Fesztivál

1 órája

Cáki Gesztenyés Gasztro fesztivál - jön Cák legszínesebb őszi eseménye

Cák idén is színes gasztro- és kulturális élményekkel várja a látogatókat. A Cáki Gesztenyés Gasztro fesztivál kézműves vásárral, helyi ízekkel és változatos programokkal készül minden korosztály számára.

Polgár Patrícia

A Cáki Gesztenyés Gasztro fesztivál október 4-5-én a Pincesoron és a Közösségi Ház udvarán rendezik meg, ahol gasztronómiai élmények, kézműves vásár és színes kulturális programok várják az érdeklődőket. A fesztivál célja, hogy minden látogató megtalálja a számára legérdekesebb programot, legyen szó hagyományos népzenéről, modern koncertekről vagy gyermekprogramokról.

Idén is minden korosztályt vár a Cáki Gesztenyés Gasztro Fesztivál
Fotó: VN-archív/Unger Tamás

Ízek és zene kavalkádja vár a Cáki Gesztenyés Gasztro fesztiválon

Október 4-én, szombaton a fesztivált a Zsidanszky Becari horvát tambura zenekar nyitja 14 órakor, majd Peltzer Géza harmonikán játszik osztrák és szlovén népdalokat. A Közösségi Házban Joós Tamás és Hanga királykisasszony zenés mesejátéka szórakoztatja a gyerekeket 15 órától, míg a Kőszegfalvi Népdalkör udvari műsora és Oláh Gergő koncertje gazdagítja a délutáni programot. Este a Dalinda Akapella Énekegyüttes zárja a napot 18.30-tól.

Vasárnap, október 5-én a gyerekeké a főszerep: az Aprócák Gyermektánccsoport és a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Szélforgók Népzenei Együttese szórakoztatja a közönséget 14 órától. Közben a Tűzzsonglőrök Játszóháza és a Zsivány Zenekar is fellép, este pedig a Kurul Dobosok és a Tűzzsonglőrök műsora teszi teljessé a hétvégi élményeket.

A fesztiválon a gyerekek számára külön játszóházak, kézműves foglalkozások és lovagoltatás is elérhetők: a MondMóka Játszóház mindkét nap 14-18 óráig fogadja a kicsiket, vasárnap a Klapka Kishuszár Egyesület mini pónifogattal kedveskedik, míg a Kőszeg és Kőszeghegyaljai Nagycsaládos Csoport kézműves foglalkozást tart a könyvtárban.

 

