A zene ereje közösséget teremt

Capella Savaria koncert Vépen: a zene mellett a segítségnyújtás is főszerepben

Különleges koncertre hívta közönségét a Capella Savaria: a zene mellett a segítségnyújtás is főszerepet kapott október 25-én, szombaton a vépi római katolikus templomban.

A Vépi Plébániai Karitász Csoport szervezésében a helyi rászoruló családok támogatására adott jótékonysági koncertet a Capella Savaria Vépen. 

Capella Savaria a vépi templomban
"Adjunk együtt hangot a segítségnek!" Ezzel a mottóval hívta a közönséget a Capella Savaria a vépi templomba.
Capella Savaria koncert a vépi templomban

Kalló Zsolt művészeti vezető kedvenc bibliai idézetével nyitotta az estét: „A jókedvű adakozót szereti az Isten.” Ennek szellemében az örömre építette fel a vidám, 18. századi tánczenékre épülő műsort az együttes. Az összeállítás a vépi közönségtől vastapsot kapott. Egy nappal később Bükön a Szent Kelemen Plébániatemplomban adott hangversenyt a Capella Savaria – ott a csicsói ferences kolostor újjáépítését támogatták. A belépés mindkét helyen díjtalan volt, de adományokat elfogadtak a megjelölt célokra. 

A kamarazenekar a koncertek adta élményt így foglalta össze a közösségi oldalon: „A templomok falai között nemcsak a zene, hanem az összefogás és a segíteni akarás hangjai is megszólaltak. A templomok megteltek zeneszerető közönséggel, és bár a hideg idő próbára tett bennünket, a közösség melege mindenkit átjárt. A vépi Karitász tagjai szívvel-lélekkel készültek: házi édes és sós süteményekkel, kedves vendéglátással fogadtak minket – igazán meghitt, barátságos hangulatot teremtettek számunkra. Köszönjük mindenkinek, aki velünk tartott, és adományával hozzájárult a vépi rászoruló családok és a csicsói ferences kolostor újjáépítésének támogatásához!"

 

 

