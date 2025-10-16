október 16., csütörtök

Gál névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hold és Tejút

1 órája

"Viszontlátásra: mondom mégis, mégis" - Emlékjelek a Berzsenyi-könyvtárban, Benke Éva ajánlásával

Címkék#csillag#hold#Vecsera Erika#BDK#Benke Éva

Vecsera Erika kiállításának megnyitóján köszöntőt mondott dr. Baráthné Molnár Mónika igazgató, a kiállítást Benke Éva Radnóti-díjas tanár ajánlotta a közönség figyelmébe – őszi irodalmi és érzelmi szeminárium – az első emeleti olvasóteremben. Emlékjelek a BDK-ban.

Ölbei Lívia
"Viszontlátásra: mondom mégis, mégis" - Emlékjelek a Berzsenyi-könyvtárban, Benke Éva ajánlásával

Emlékjelek a BDK-ban. Dr. Baráthné Molnár Mónika, Vecsera Erika és Benke Éva a megnyitón

Forrás: BDK

Vecsera Erika Emlékjelek című kiállításának megnyitóján köszöntőt mondott dr. Baráthné Molnár Mónika igazgató, a kiállítást Benke Éva Radnóti-díjas tanár ajánlotta a közönség figyelmébe – őszi irodalmi és érzelmi szeminárium – a Berzsenyi Dániel Könyvtár első emeleti olvasótermében. A magyar költészet alkotásai tematikusan három fogalom köré rendezhetők: szabadság, szerelem, gyász – mondta Benke Éva a jórészt természetes anyagokból készült emlékjelek, a maguk nemében szinte versként fölfogható, könyvek között elhelyezett kompozíciók tárlatának megnyitóján. Emlékjelek a BDK-ban. 

Emlékjelek a BDK-ban
Emlékjelek a BDK-ban. Dr. Baráthné Molnár Mónika, Vecsera Erika és Benke Éva a megnyitón
Forrás: BDK

Emlékjelek a BDK-ban - a hold udvarán, a Tejút valamely csillagán

„Mert ha a szerelem elhagyott, / kipattogzik arcodon vékony / fehér rétegben a védtelenség” – idézte Petőfi után Garai Gábort. Aztán Kányádit: „Mert a legárvább akinek / még halottai sincsenek.” – Mégis: mindaz, amit itt látunk, az emlékezés derűjével és a hála színeivel melegít fel – könnyeinken átszűrődő mosoly –, a megélt boldogságra utal; arra, ami a miénk volt – nézett körbe a tárlaton. És Reményik Sándor versével adta át a tárlatot a közönségnek.: „Viszontlátásra: mondom mégis, mégis. /  Viszontlátásra – holnap. / (...) Viszontlátásra a földnek porában, / Viszontlátásra az égi sugárban. / Viszontlátásra a hold udvarán, / Vagy a Tejút valamely csillagán  – / 'Vidám viszontlátásra’ mégis, mégis!”

Emlékjelek a BDK-ban - Vecsera Erika alkotásai

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu