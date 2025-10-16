"Viszontlátásra: mondom mégis, mégis" - Emlékjelek a Berzsenyi-könyvtárban, Benke Éva ajánlásával

Vecsera Erika Emlékjelek című kiállításának megnyitóján köszöntőt mondott dr. Baráthné Molnár Mónika igazgató, a kiállítást Benke Éva Radnóti-díjas tanár ajánlotta a közönség figyelmébe – őszi irodalmi és érzelmi szeminárium – a Berzsenyi Dániel Könyvtár első emeleti olvasótermében. A magyar költészet alkotásai tematikusan három fogalom köré rendezhetők: szabadság, szerelem, gyász – mondta Benke Éva a jórészt természetes anyagokból készült emlékjelek, a maguk nemében szinte versként fölfogható, könyvek között elhelyezett kompozíciók tárlatának megnyitóján. Emlékjelek a BDK-ban.

Emlékjelek a BDK-ban. Dr. Baráthné Molnár Mónika, Vecsera Erika és Benke Éva a megnyitón

Forrás: BDK

Emlékjelek a BDK-ban - a hold udvarán, a Tejút valamely csillagán

„Mert ha a szerelem elhagyott, / kipattogzik arcodon vékony / fehér rétegben a védtelenség” – idézte Petőfi után Garai Gábort. Aztán Kányádit: „Mert a legárvább akinek / még halottai sincsenek.” – Mégis: mindaz, amit itt látunk, az emlékezés derűjével és a hála színeivel melegít fel – könnyeinken átszűrődő mosoly –, a megélt boldogságra utal; arra, ami a miénk volt – nézett körbe a tárlaton. És Reményik Sándor versével adta át a tárlatot a közönségnek.: „Viszontlátásra: mondom mégis, mégis. / Viszontlátásra – holnap. / (...) Viszontlátásra a földnek porában, / Viszontlátásra az égi sugárban. / Viszontlátásra a hold udvarán, / Vagy a Tejút valamely csillagán – / 'Vidám viszontlátásra’ mégis, mégis!”