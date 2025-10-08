1 órája
Halloween programok Vas megyében – borzongás, móka és tökfaragás
Október végén Vas megye is a boszorkányok, vámpírok és szellemek birodalmává változik. A halloweeni programok minden korosztályt elvarázsolnak – a vidám kézműves foglalkozásoktól a rémséges sétákig.
Ahogy hűvösbe fordulnak az esték, egyre több helyen gyúlnak ki a töklámpások - Vas megyében is kezdetét veszik az idei Halloween programok. A rendezvények közt akadnak családi kézműves foglalkozások, bátor túrák, boszorkányos bálok és vidám csokivadászatok is – mindenki megtalálhatja a számára legizgalmasabb borzongást.
Halloween programok, amik garantálják a libabőrt
JÁNOSHÁZA – Október 17., 15 óra – Rendezvénytér: II. Tökjó Nap
Kezdés 15 órakor, 16-17 óráig tökfaragó versennyel, majd 18 órától eredményhirdetéssel. Egész délután tökjó zenék, ügyességi játékok, cukorka sétány, tetoválások és arcfestés várják a résztvevőket. 20 órától utcabál Varga Balázzsal, a belépés ingyenes! Zsíros kenyérre és egy Bambira mindenki vendég!
CSEHI – Október 25., 13 óra0 – Csodás Vásárkert – Kis Piac: Tökös Halloween
„Gyere, faragd ki!” – hívnak a szervezők, akik minden eszközt biztosítanak a kreatív tökfaragáshoz. A Gulyás családi gazdaság standjánál vásárolható meg a tök, a piacon pedig helyi termékek, sajtok, házi füstölt áruk, mézek és vadkovászos pékáruk várnak. A kistermelői büfékocsi forralt borral, kürtőskaláccsal és lángossal csábít.
ORFALU – Október 25., 18 óra – Szellemek éjszakája
Gyülekező 18 órakor az Orfalui Tájháznál, majd 18.30-kor indul a gyalogtúra a Szellemek Útján. A túra után 21 órától bál a Tájház udvarán – a legbátrabbakat hajnalig tartó mulatság várja.
SZOMBATHELY – Október 25., 9-12 óra – AGORA Művelődési és Sportház: Kézműves kuckó – Tökfaragás
A szombat délelőtti kézműves foglalkozás ezúttal a tökfaragás jegyében telik.
VASSZÉCSENY – Október 31., 17 óra – Rémsétány a kastélyparkban
A Ó-ebergényi kastély parkját boszorkányok, vámpírok és szellemek lepik el Halloween estéjén. A bátor résztvevők feladata: segíteni a rémeknek, hogy éjfél előtt visszatérjenek otthonaikba. A „feladatok teljesítésével” mindenki részese lehet a borzongásnak és a megváltásnak!
RÁBAPATY – Október 31., 17 órától – Halloweeni csokigyűjtés
Vidám családi délután csokivadászattal – gyerekeknek, családoknak, baráti társaságoknak. Jelmezek erősen ajánlottak!
SZOMBATHELY – Október 31., 18 óra – Emlékmű: „Tök jó Halloween túra”
A Vasi Vándorok Sportegyesület egy könnyed, esti sétára hívja a túratársakat. „Kedves Túratársak, érkezünk egy meglepetés, esti sétával Szombathelyen. A rémséges részletekkel hamarosan érkezünk” – írják a szervezők. A rajt és cél az Emlékműnél lesz, az 5,4 km-es útvonal a Vándorsólyom Kupa 2025 teljesítésébe is beszámít.
SZOMBATHELY – Október 31., 14-19 óra – Víztorony: Halloween a Toronyban
A torony ködbe burkolózik és helyet ad a játékos ijesztgetésnek, kvízeknek, kézműveskedésnek, arcfestésnek és zenének. A látogatókat cukorkavadászat, és esti toronylátogatás várja. Jelmezben érkezni ajánlott – és jutalmazott!
SÁRVÁR – Október 31. – Vadkert Major: Halloween a Vadkert Majorban
Móka és borzongás kéz a kézben: gyereklabirintus, zsákban futás, seprűfutás, babzsákdobálás, tökfaragás, jelmezverseny és rejtvényfejtés vár.
A kicsiket pónilovaglás, mindenkit pedig zene, kirakodók, finom ételek, forralt bor és tea csábítanak egy varázslatos estére.
