Zenés, irodalmi időutazás – Így szerettek, így mulattak Jókai és kortársai

A műsort a Lehár Ferenc Polgári Társulás elnöke, Klemen Terézia állította össze. Az este folyamán színpadra lép Kékkovács Mara, a Budapesti Operettszínház művésznője, valamint Somlai Valéria zongoraművész, akik egy igazán magával ragadó előadással engednek betekintést a reformkor és a századforduló világába. A programmal az MMIK Művészeti Népfőiskola célja, méltó módon megemlékezni az író születésének 200. évfordulójáról - tudtuk meg Jagodits Zsuzsa intézményvezetőtől. Október 27-én 19 órától mutatják be a „Jókai és kortársai - Így szerettek, így mulattak” című előadást az MMIK-ban.

Fotó: VN/MMIK Művészeti Népfőiskola

Jókai és kortársai - Így szerettek, így mulattak

„Ez a produkció nemcsak tisztelgés Jókai Mór előtt, hanem zenés, irodalmi időutazás Laborfalvi Róza szemszögéből. Petőfi Sándor, Arany János és Liszt Ferenc is megelevenedik ebben az érzelmekkel, zenével és humorral átszőtt előadásban.

Szerettük volna feltárni azokat a kevésbé ismert történeteket és titkokat, amelyek érdekesek és tanulságosak lehetnek a mai közönség számára is” – fogalmazott Klemen Terézia.

Én voltam Jókai Mór felesége. Most elmesélem, milyen volt az élet – szerelemmel, botránnyal, forradalommal.

Az előadásban Róza emlékein keresztül megidéződnek forradalmi események, híres színházi előadások, barátságok és viszályok. A szövegben fontos szerepet kapnak a korabeli dalok, versek, népdalok, amelyek érzelmileg is elmélyítik az elhangzottakat.

A darab egy különleges nő szemszögéből mutatja be Jókai Mór emberi oldalát, szerethető gyengeségeit, szenvedélyeit, és a kor társadalmi elvárásait. A mű egyúttal tisztelgés a múlt nagyjai, a magyar irodalom és zene előtt, miközben elgondolkodtat a mai világ és a régmúlt hasonlóságain.

„Az előadást alapos kutatómunka előzte meg – több tucat könyv, napló és levél átolvasása után állt össze a műsor, amelyet a Kárpát-medencében már több más helyszínen is sikerrel bemutattak. Örömünkre szolgál, hogy hamarosan a szombathelyi közönség számára is elhozhatjuk” – zárta gondolatait Klemen Terézia.