Megidézték Jókait és kortársait - Zenés időutazás az MMIK-ban

Jókai Mór felesége, Laborfalvi Róza szemszögéből tárult elénk a 19. század sorsfordító időszaka hétfő este az MMIK-ban. Idén kétszáz éve született a legmagyarabb író, a jeles évfordulóra pedig méltó módon emlékezett a szombathelyi MMIK Művészeti Népfőiskola. "Én voltam Jókai Mór felesége. Most elmesélem, milyen volt az élet – szerelemmel, botránnyal, forradalommal" - indította az előadást a Laborfalvi Rózát megjelenítő Kékkovács Mara, a Budapesti Operettszínház művésznője. A Jókai és kortársai életébe bepillantást engedő műsort a Lehár Ferenc Polgári Társulás elnöke, Klemen Terézia állította össze.

Jókai és kortársai - Így szerettek, így mulattak: Laborfalvi Róza szerepében Kékkovács Mara

Fotó: Cseh Gábor

Jókai és kortársai - Így szerettek, így mulattak az MMIK színpadán

A történet szerint az ünnepelt színésznő és Jókai Mór a forradalom kitörésének napján, 1848. március 15-én a Nemzeti Színházban pillantották meg először egymást. Jókai beszédet mondott, Laborfalvi Róza pedig odalépett hozzá, mellére tűzte a nemzeti színű kokárdát, ezzel sorsuk összefonódott.

Róza ekkor már elmúlt 30 esztendős, míg Jókai mindössze 23 éves volt. Ráadásul a színésznőnek volt már egy lánya Lendvay Rezsőtől, akivel nem kötöttek házasságot. Jókait többen óvták ettől a kapcsolattól, ám annak erősségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 38 évig éltek együtt.

Korabeli dalok is felcsendültek a Jókai és kortársai - Így szerettek, így mulattak című előadáson - a zongoránál Somlai Valéria zongoraművész

Fotó: Cseh Gábor

Kékkovács Mara és Somlai Valéria zongoraművész magával ragadó, korabeli dalokkal fűszerezett előadása a szombathelyi közönség számára igazi zenés időutazást nyújtott, ahol Petőfi Sándor, Szendrey Júlia, Liszt Ferenc és Arany János személye is megelevenedett.

Laborfalvi Róza halála után (1886) Jókai újranősült: 1899. szeptember 16-án feleségül vette a 20 éves Grósz Bellát - ezt az időszakot is felidézték még. A házaspár öthónapos nizzai tartózkodása után pár héttel, Budapesten érte a halál Jókai Mórt.

A ki őt ismeri, meg kell szeretnie s a ki őt szereti, megszerette a magyar nemzetet

- írta Jókairól halála után Schöpflin Aladár irodalomtörténész a Vasárnapi Újságban. Egy nemzet gyászolta.

