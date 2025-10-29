október 29., szerda

200 éve született Jókai Mór

1 órája

Megidézték Jókait és kortársait - Zenés időutazás az MMIK-ban

Jókai Mór

Rendhagyó bepillantást engedett 1848-as márciusi ifjak életébe az MMIK színpadán bemutatott Jókai és társai: Így szerettek, így mulattak című előadás. Laborfalvi Róza elmesélése által Jókai Mór, Petőfi Sándor, Szendrey Júlia és Arany János alakja is megelevenedett.

Vaol.hu

Jókai Mór felesége, Laborfalvi Róza szemszögéből tárult elénk a 19. század sorsfordító időszaka hétfő este az MMIK-ban. Idén kétszáz éve született a legmagyarabb író, a jeles évfordulóra pedig méltó módon emlékezett a szombathelyi MMIK Művészeti Népfőiskola. "Én voltam Jókai Mór felesége. Most elmesélem, milyen volt az élet – szerelemmel, botránnyal, forradalommal" - indította az előadást a Laborfalvi Rózát megjelenítő Kékkovács Mara, a Budapesti Operettszínház művésznője. A Jókai és kortársai életébe bepillantást engedő műsort a Lehár Ferenc Polgári Társulás elnöke, Klemen Terézia állította össze.

Jókai és kortársai,
Jókai és kortársai - Így szerettek, így mulattak: Laborfalvi Róza szerepében Kékkovács Mara 
Fotó: Cseh Gábor

Jókai és kortársai - Így szerettek, így mulattak az MMIK színpadán

A történet szerint az ünnepelt színésznő és Jókai Mór a forradalom kitörésének napján, 1848. március 15-én a Nemzeti Színházban pillantották meg először egymást. Jókai beszédet mondott, Laborfalvi Róza pedig odalépett hozzá, mellére tűzte a nemzeti színű kokárdát, ezzel sorsuk összefonódott. 

Róza ekkor már elmúlt 30 esztendős, míg Jókai mindössze 23 éves volt. Ráadásul a színésznőnek volt már egy lánya Lendvay Rezsőtől, akivel nem kötöttek házasságot. Jókait többen óvták ettől a kapcsolattól, ám annak erősségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 38 évig éltek együtt.

Korabeli dalok is felcsendültek a Jókai és kortársai - Így szerettek, így mulattak című előadáson - a zongoránál Somlai Valéria zongoraművész
Fotó: Cseh Gábor

Kékkovács Mara és Somlai Valéria zongoraművész magával ragadó, korabeli dalokkal fűszerezett előadása a szombathelyi közönség számára igazi zenés időutazást nyújtott, ahol Petőfi Sándor, Szendrey Júlia, Liszt Ferenc és Arany János személye is megelevenedett. 

Laborfalvi Róza halála után (1886) Jókai újranősült: 1899. szeptember 16-án feleségül vette a 20 éves Grósz Bellát - ezt az időszakot is felidézték még. A házaspár öthónapos nizzai tartózkodása után pár héttel, Budapesten érte a halál Jókai Mórt. 

A ki őt ismeri, meg kell szeretnie s a ki őt szereti, megszerette a magyar nemzetet

 - írta Jókairól halála után Schöpflin Aladár irodalomtörténész a Vasárnapi Újságban. Egy nemzet gyászolta.  

