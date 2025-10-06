Itt van Ildikó, a kismalac és itt van Sándor, a varjú - de mikor jön Imre, a farkas?

A Kabóca Bábszínház repertoárja babaszínházi, családi, ifjúság is felnőtt-előadásokat kínál. A kismalac... a családi előadások menüpont alatt található, vagyis négy éven felülieknek szól. A családi előadás definíció nem játék a szavakkal, hanem egy erős és átgondolt stratégia (a kabócás stratégia) kifejezője. Markó Róbert igazgató (író, rendező; A kismalac-mese színpadi adaptációját is ő jegyzi) gyakran fordul a mese-világirodalomhoz, amelynek darabjait úgy írja át, hogy abból többrétegű produkció születhessen.

Kabóca Bábszínház: A kismalac meg a farkasok - szombathelyi vendégjáték

Fotó: Kabóca/Peka Roland

A Kabóca meg a definíciók