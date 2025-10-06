október 6., hétfő

Itt van Ildikó, a kismalac és itt van Sándor, a varjú - de mikor jön Imre, a farkas?

Címkék#kismalac#kabóca bábszínház#mese#gyerek

A vasárnapi matiné mindig különösen izgalmas alkalom: ilyenkor nem csoportok jönnek, hanem apa és/vagy anya (nagymama, nagynéni stb.) és a gyerekek. Legutóbb a veszprémi Kabóca előadását fogadta a szombathelyi Mesebolt Bábszínház a Lázár Ervin-teremben. A kismalac meg a farkasok vendégjáték több tanulsággal is szolgál, nem csak azért, mert a mesék – azt tanultuk – többnyire tanulságosak. 

A Kabóca Bábszínház repertoárja babaszínházi, családi, ifjúság is felnőtt-előadásokat kínál. A kismalac... a családi előadások menüpont alatt található, vagyis négy éven felülieknek szól. A családi előadás definíció nem játék a szavakkal, hanem egy erős és átgondolt stratégia (a kabócás stratégia) kifejezője. Markó Róbert igazgató (író, rendező; A kismalac-mese színpadi adaptációját is ő jegyzi) gyakran fordul a mese-világirodalomhoz, amelynek darabjait úgy írja át, hogy abból többrétegű produkció születhessen. 

Kabóca
Kabóca Bábszínház: A kismalac meg a farkasok - szombathelyi vendégjáték
Fotó: Kabóca/Peka Roland

A Kabóca meg a definíciók

  • A családi előadás attól családi, hogy a felnőtt közönséget is tudatosan megszólítja. Kicsit (nagyon) másról van itt szó, mint amikor azt mondjuk, hogy minden jó gyerekelőadás igazi élményt képes adni a felnőtteknek is. Egyirányú mozgás ez: a jó gyerekelőadás tényleg megmozgatja a felnőttet is; de a kifejezetten felnőtteknek szóló ajándékpoénok (mint A kismalac...-ban a nádfedél környezetében Nádas Péter emlegetése vagy az Ytong tégla pontos megnevezése) hidegen hagyja a gyerekeket (és ez persze egyáltalán nem baj! – mindenki kiszedegeti a neki valót, a kedvére valót). Ebben a szellemben csodálatos előadások születtek már a nemrégiben (az igazgatóváltás után) új korszakot nyitott  veszprémi bábszínházban. 
    A kismalac meg a farkasok-átiratból körülbelül hat éve a győri Vaskakasban született már bemutató (a veszprémi premiert tavaly tartották), az alkotók ugyanazok; de a három színész közül időközben kettőnek a személye (többször is) változott: Markó-Valentyik Anna játszótársa most Czéh Dániel – és vendégként Gergely Rozi, ő csatlakozott utoljára (egészen frissen) két egészen kiváló, mondhatni zseniális kollégájához; és derekasan állja 
    a sarat. 
    A szövegek jók, a párbeszédek jók, a zene jó, a dalszövegek szellemesek (zeneszerző, dalszövegíró: Cseri Hanna), a színészek jók. A látvány és a bábok azonnal a szívünkbe lopják magunkat – vagy már ott vannak réges-régen, hiszen a tervező, Bartal Kiss Rita bűbájos, groteszk, szeretnivaló világa a mindig egyedi látványvilágot fölépítő előadásokban is azonnal fölismerhető – mert „bartlakissritás”.  
    Mi hát a baj? Mert valami nem egészen klappol a szombathelyi matinén. Egy idő után lankad a figyelem, ez a zizgés nem az a zizgés, ami a jól működő előadásokon a figyelem és a minden tekintetben részvétel a jele. Pedig van figyelem. Egy kisfiú szájából hangzik el a fontos mondat, amikor a 45-50 perces előadásnak már majdnem a félidejénél vagyunk: „Mikor jön a farkas?” Nagyjából ez az a pillanat, amikor a felnőtt nézőn is átsuhan, hogy hátha olyan meseváltozatot lát, amelyben a farkas meg se jelenik (ismert fogás, vannak erre példák az irodalomban: a főszereplő – az egyik főszereplő – meg sem jelenik, csak beszélnek róla). Itt nem erről van szó, a farkas – meg a többi farkas – végül megérkezik, tulajdonképpen annak rendje és módja szerint.
    De addig a házépítésen van a hangúly. Bár a népmese eleve több változatban létezik, a gyerekekben – legalábbis a többségükben – él valamilyen emlék A kismalac-meséről (lásd! „Mikor jön a farkas?”, bár a cím is a farkasokat ígér). A népmese nyitányában a kismalac főz a házikójában. A Markó Róbert-átirat a főzést nagyítja föl óriásira – az embernek a nyála csordul az ételek ismétlődő, a tétet folyton emelő  sorolása hallatán. Ház ezúttal nincs – pedig a farkasveszély okán itt volna az ideje, hogy legyen. 
    Ahogyan az ajánló mondja: „A sűrű erdő közepén élő életigenlő malac, Ildikó és cseppet sem életigenlő barátja, Sándor, a varjú építkezésre adják fejüket. Először nádból, aztán fából, végül téglából építenek ideális malaclakot a gonosz farkas, Imre ellen. Imre persze igyekszik túljárni a kisállatok eszén, s nem restelli farkastestvéreit is csatasorba állítani, de a többet ésszel, mint erővel örök igazsága a mese végén ezúttal is érvényre jut.” 
    A névadással az archetípusok személyes ismerőssé válnak. De miközben a felnőtt közönség tobzódik a nyelvi gazdaságban és humorban, a "mese-dekonstrukcióban" – meg a dallamokhoz fűződő jelentésekben –, a gyerekek egy része valószínűleg elveszíti a fonalat, bármilyen kirobbanó is a játék (mert az). 
    A hétköznap, csoportosan érkező bérletesek könnyen válnak rutinos nézővé. A vasárnapi matinén nagyobb az esélye annak, hogy „elsőszínházazók” is érkeznek. Ha van ilyen A kismalac...-közönség soraiban, lehet, hogy jobban jár, ha másik előadással kezd (hiszen maga az előadás is megkíván némi nézői rutint).  A meglepetés tud jó lenni, de azért a tájékzódás sem árthat. A korhatárt érdemes komolyan venni. Négy éven aluli kisgyereknek a pöttömszínház való. (Vannak persze karonülők, akik A kismalac...-ot is szépen végignézik; de ez a kivétel – olyan gyerekről van szó, aki naponta találkozik színházi élménnyel.) Ha egy kisgyerek sír, esetleg hangot ad annak, hogy szeretne elmenni („én még őszinte ember voltam”), jobb teljesíteni a kérését. A helyzet neki se jó (ki tudja, valójában miért akar szabadulni), de nem jó azoknak sem, akik követnék az előadást – amelyben aztán csak megjelenik a farkas (Imre), és annak rendje-módja szerint póruljár. A varjútól (Sándor) azt is megtanuljuk, hogy házat építeni téglából előnyös: ne fújja el a szél. Az viszont gyönyörű, amikor Sándor-szupermen köpenye úszik a levegőben. 

 

