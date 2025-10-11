Egy tál mézes sütemény, odakészítve Cerberusnak - A kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió kiállítása a Szombathelyi Képtárban

"Az alvilági révész, Charon pénzt kíván, fuvardíjat, a három torkon üvöltő sárkányfarkú őrkutya, Cerberus varázsfűvel illatosított mézes süteményt. Ha az obulust kifizette, az eb megkívánta csemegét átadta az utas, szabad a közlekedés a Babits olyan jól ismerte aszfodéloszligetek közt, s az elszánt földi halandó meglelheti a maga halottját a Jajgatás tavánál, csak szorítsa, szorítsa az aranyágat" - mondja Szabó Magda Mézescsók Cerberusnak című novelláskötetének bevezetője. A kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió kiállításának bejáratánál támad olyan érzésünk a Szombathelyi Képtárban, hogy hozni kellett volna varázsfűvel illatosított mézes süteményt (különben talán soha nem jöhetünk ki, ha egyszer beléptünk a tárlat terébe). Pedig itt nem a háromfejű alvilági kutya, Cerberus fogadja a látogatót az emeletre vezető lépcső aljának két oldalán, hanem Miroslav Pável (Csehország) két Figurája (I., II.), 1996-ból. Két mitikus ember/állat: a csavart szarvú a nő, az egyenes szarvú a férfi jeleit viseli. Nem lefelé indulunk, hanem fölfelé, a csavarodó lépcsőn - de mindenképpen átéljük, hogy két világ határán vagyunk. A tisztító/tűzben született kortárs tárgyak hűvös birodalmában aztán - főleg egy egyszerű hétköznapon, túl a megnyitón ünnepi izgalmán - mintha megszűnne az idő.

Az agyag alkimistái. A kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió kiállítása a Szombathelyi Képtárban

Fotó: Szendi Péter

Kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió: útra keltek a tárgyak

A Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteménye nemzetközi viszonylatban is a legjelentősebbek közül való. A Szombathelyi Képtárban megnyílt tárlaton több mint 100 kortárs alkotás látható a kecskeméti Stúdió (International Ceramics Studio, Kecskemét, Hungary) csaknem 4000 darabot számláló gyűjteményéből. A bevezető szerint a kiállítás címe - Az agyag alkimistái - "egyszerre idézi meg az anyag és a tűz találkozásának varázslatos metamorfózisát, a kísérletezés szellemiségét és a mesterségbeli tudásban rejlő felfedezést. A kiállítás a kerámiaművészet sokszínűségét kívánja feltárni: a mindennapi használati tárgyaktól a szobrászi erejű kompozíciókig, valamint az úgynevezett átmeneti alkotásokig, amelyek feszegetik a műfaji határokat. A tárlat különlegessége, hogy a keramikusok mellett ötvösök és festőművészek agyagban megformált gondolatai is megjelennek, valamint olyan nagyméretű művek is láthatók, amelyek méretük és súlyuk miatt ritkán hagyják el a Stúdió falait".

Mindenhonnan más