38 perce
Egy tál mézes sütemény, odakészítve Cerberusnak - A kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió kiállítása a Szombathelyi Képtárban
"Az alvilági révész, Charon pénzt kíván, fuvardíjat, a három torkon üvöltő sárkányfarkú őrkutya, Cerberus varázsfűvel illatosított mézes süteményt. Ha az obulust kifizette, az eb megkívánta csemegét átadta az utas, szabad a közlekedés a Babits olyan jól ismerte aszfodéloszligetek közt, s az elszánt földi halandó meglelheti a maga halottját a Jajgatás tavánál, csak szorítsa, szorítsa az aranyágat" - mondja Szabó Magda Mézescsók Cerberusnak című novelláskötetének bevezetője. A kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió kiállításának bejáratánál támad olyan érzésünk a Szombathelyi Képtárban, hogy hozni kellett volna varázsfűvel illatosított mézes süteményt (különben talán soha nem jöhetünk ki, ha egyszer beléptünk a tárlat terébe).
"Az alvilági révész, Charon pénzt kíván, fuvardíjat, a három torkon üvöltő sárkányfarkú őrkutya, Cerberus varázsfűvel illatosított mézes süteményt. Ha az obulust kifizette, az eb megkívánta csemegét átadta az utas, szabad a közlekedés a Babits olyan jól ismerte aszfodéloszligetek közt, s az elszánt földi halandó meglelheti a maga halottját a Jajgatás tavánál, csak szorítsa, szorítsa az aranyágat" - mondja Szabó Magda Mézescsók Cerberusnak című novelláskötetének bevezetője. A kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió kiállításának bejáratánál támad olyan érzésünk a Szombathelyi Képtárban, hogy hozni kellett volna varázsfűvel illatosított mézes süteményt (különben talán soha nem jöhetünk ki, ha egyszer beléptünk a tárlat terébe). Pedig itt nem a háromfejű alvilági kutya, Cerberus fogadja a látogatót az emeletre vezető lépcső aljának két oldalán, hanem Miroslav Pável (Csehország) két Figurája (I., II.), 1996-ból. Két mitikus ember/állat: a csavart szarvú inkább a nő, az egyenes szarvú inkább a férfi jeleit viseli. Nem lefelé indulunk, hanem fölfelé, a csavarodó lépcsőn - de mindenképpen átéljük, hogy két világ határán vagyunk. A tisztító/tűzben született kortárs tárgyak hűvös birodalmában aztán - főleg egy egyszerű hétköznapon, túl a megnyitón ünnepi izgalmán - mintha megszűnne az idő. Lágy és kemény: a textil mellé belépett a kerámia. Egyik óvja a másikat.
Kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió: útra keltek a tárgyak
- A Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteménye nemzetközi viszonylatban is a legjelentősebbek közül való. A Szombathelyi Képtárban megnyílt tárlaton több mint 100 kortárs alkotás látható a kecskeméti Stúdió (International Ceramics Studio, Kecskemét, Hungary) csaknem 4000 darabot számláló gyűjteményéből. A bevezető szerint a kiállítás címe - Az agyag alkimistái - "egyszerre idézi meg az anyag és a tűz találkozásának varázslatos metamorfózisát, a kísérletezés szellemiségét és a mesterségbeli tudásban rejlő felfedezést. A kiállítás a kerámiaművészet sokszínűségét kívánja feltárni: a mindennapi használati tárgyaktól a szobrászi erejű kompozíciókig, valamint az úgynevezett átmeneti alkotásokig, amelyek feszegetik a műfaji határokat. A tárlat különlegessége, hogy a keramikusok mellett ötvösök és festőművészek agyagban megformált gondolatai is megjelennek, valamint olyan nagyméretű művek is láthatók, amelyek méretük és súlyuk miatt ritkán hagyják el a Stúdió falait".
Mindenhonnan más
- Ha a két mitikus Figura átengedett minket és fölzsilipeltünk a lépcsőn, az emeleten, a nagytermek előterében újabb titokzatos figurával találkozunk. A címe is csak ennyi: Álló figura (1982) - mintha az alkotó, az elsősorban ékszereiről ismert Péter Vladimir (Anna Margit fia) nem akarná befolyásolni a befogadást. A kalapos figura tekintet nélküli tekintete örvény (mint amelyik Szerb Antal Utas és holdvilágában időről időre hatalmába keríti a főszereplőt): félmosolya vonzó, borzongató, játékos és időntúli (keresztbe font karja az ókori Egyiptomig engedi a pillantást a múlt mélységes mély kútja fölött). De az is lehet, hogy nem mosolyog: minden szögből más - mintha élne mégis.
A kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió kiállítása a Szombathelyi KéptárbanFotók: Szendi Péter
Kodály, Kecskemét, kerámia
- Barta Dóra, a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Kft. ügyvezető igazgatója a tárlat megnyitóján a kecskeméti stúdióról beszélt: "Ennek a különleges alkotóműhelynek és gyűjteménynek a története fél évszázaddal ezelőtt, 1976-ban kezdődött, amikor egy harmincas éveinek elején járó tehetséges és természetesen világraszóló álmokat dédelgető fiatal keramikusművész elfogadott egy állást a kunság fővárosában és családjával együtt letelepedett Kecskeméten. Ez a tehetséges és felettébb karizmatikus egyéniségű fiatalember Probstner János volt, aki a kor erősen korlátozott lehetőségei között is igazi szellemi világpolgárként létezett, a szónak abban az értelmében, hogy természetesnek tartotta, hogy szakmájának legfrissebb nemzetközi trendjeihez és legkorszerűbb szemléletéhez kell kapcsolódnia, azokkal számot vetve és azokat magáévá téve kell alkotnia, úgy, hogy közben egy percre sem feledkezik el gyökereiről és a magyar kerámiaművészet hagyományairól. Hamar felismerte, hogy világszerte egyre nagyobb az átjárás a műfajok között s, hogy a kerámia már nem csak minél esztétikusabb használati tárgyak készítésére hivatott alkalmazott művészeti ág, hanem a szobrászattal egyenrangú, önálló művészet a maga sajátos anyaghasználatával és szinte végtelen variációs lehetőségeket rejtő technikájával. Szerencsére sikerült találkoznia néhány olyan nyitott szellemű és ízlésű vállalati és állami vezetővel a hírös városban, akiket meg tudott győzni arról, hogy Kecskemét nemcsak Kodály Zoltán városa és nemcsak a Kodály módszer népszerűsítése révén írhatja be magát a nemzetközi kulturális színtér fontos helyszínei közé, hanem a kerámia művészet innovatív központjaként is jelentős szerepet játszhat. Így szinte példátlan módon mindössze két évvel a hamar rendkívüli világhírnévre szert tevő Kodály Intézet megnyitása után Kecskemét ódon belvárosának műemlék épületei között máris létrejött egy újabb fontos és nagy kisugárzású szellemi központ, a különlegesen egyedi, kolostori hangulatú Nemzetközi Kerámia Stúdió. Amelynek sikerült a zenei központhoz hasonló lenyűgöző világkarriert befutnia, hiszen amellett, hogy több tucat ország több száz alkotója fordult meg falai között eddigi működése során, de léte követendő például szolgált a hasonló dániai és japán központok megszervezésénél is."
Kecskemét és Szombathely: a kapcsolat
- A kiállításon a praktikumtól az autonóm művészethez - azon túl a figurálistól az absztrakthoz, a metaforákhoz - vezető út állomásai is láthatók. Az átmenetet képviselő tárgyak (kannák, vázák, készletek) az első emeleti előtérben kaptak helyet. A tárlat tere úgy járható be - körbe-körbe -, hogy közben útba ejthetjük (útba is kell ejtenünk) Geszler Mária állandó tárlatát, hiszen a szomszédos Schrammel Gyűjtemény mellett az ő nemzetközi hatósugarú életműve kapcsolja össze a kecskeméti kerámiát Szombathellyel. Geszler Máriától és Schrammel Imrétől természetesen a kecskeméti gyűjteményt bemutatóképtári tárlaton is látható egy-egy alkotás. A Hősök falán (alkotója Antal András) pedig fölfedezhetjük Schrammel Imre - és a szintén vasi kötődésű - Tornay Endre András - portréját.
Visszavár, vonz-taszít
- Ez az a kiállítás, amely az időtlenség érzetében időt kíván. Nem csak azért, mert a falakon böngészni való is van bőven - maguk a tárgyak hívnak vissza, vonzanak-taszítanak, mert nem adják a titkukat. És egyszer csak a sarokban egy posztamensen fölbukkan egy tál (tűzben edzett, varázsfűvel illatosított) mézes sütemény. Odakészítve Cerberusnak.
Az agyag alkimistái a Szombathelyi Képtárban - a kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió kiállítása. Kurátor: Kontor Enikő, Sütő Erika. Szervezés: Czenki Zsuzsanna, Sütő Erika. Látvány- és arculatterv: Steve Mattison. Rendező: Kontor Enikő, Sütő Erika. A megnyitón köszöntőt mondott: Csapláros Andrea múzeumigazgató, Barta Dóra, a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Kft. ügyvezető igazgatója, Horváth Soma alpolgármester, Sütő Erika, a Nemzetközi Kerámia Stúdió vezetője. A kiállítást Monika Gass keramikusművész, a Nemzetközi Kerámia Akadémia (IAC) alelnöke nyitotta meg. A megnyitón közreműködött: Pais-Horváth Péter (Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium) csellón. A kiállítás 2026. január 25-éig látogatható.