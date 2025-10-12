október 12., vasárnap

Álom és valóság

2 órája

Különös éjszaka volt a Berzsenyi Dániel Könyvtárban - ez itt a lehetséges világok bejárata

Címkék#könyvtári nap#könyvkötészet#Berzsenyi Dániel Könyvtárban#játék

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár az idén nyolcadik alkalommal maradt nyitva záróra után. Szombaton 18 órától éjfélig tartott az Éjszaka a könyvtárban program, ismét nagy sikerrel. Ez is az Országos Könyvtári Napok része. Az idei szlogen így szólt: Álom és valóság. Lehetséges világok.

Vaol.hu

Régóta tudjuk - akár pont irodalmi művekből -, hogy a könyvtár a legizgalmasabb hely a világon. A polcokon lehetséges világok várják, hogy az olvasó életre keltse őket. Szombaton este a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár ablakaiból hívogató fény szűrődött ki, és megint nagyon sokan engedtek a csábításnak. Gyerekek és felnőttek indultak felfedező útra, volt sok játék, ráadásul  a könyvtár olyan zugaiba is benézhetett a közönség - például a könyvkötészet -, ahova egy egyszerű hétköznapon nincs bejárás. A könyvtár munkatársai szokás szerint kitettek magukért. A Gutenberg-galaxis él - és szívesen kapcsolatba lép más, lehetséges világokkal. Könyvtári napok, álom és valóság határán.

könyvtári napok
Éjszaka a Berzsenyi-könyvtárban. Az Országos Könyvtári Napok programjában.
Fotó: KSZ

Könyvtári napok és sok más

A Berzsenyi Dániel Könyvtár éjszakára évente egyszer nyit ki, de azt már megszokhattuk, hogy itt mindig történik valami. Most is több időszaki kiállítás látható, és érdemes böngészni a napi kínálatot: mindig van a láthatáron újabb program, újabb előadás.

BDK: éjszaka a könyvtárban

Fotók: Kóbor Szonja

 

 

 

