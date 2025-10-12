Különös éjszaka volt a Berzsenyi Dániel Könyvtárban - ez itt a lehetséges világok bejárata

Régóta tudjuk - akár pont irodalmi művekből -, hogy a könyvtár a legizgalmasabb hely a világon. A polcokon lehetséges világok várják, hogy az olvasó életre keltse őket. Szombaton este a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár ablakaiból hívogató fény szűrődött ki, és megint nagyon sokan engedtek a csábításnak. Gyerekek és felnőttek indultak felfedező útra, volt sok játék, ráadásul a könyvtár olyan zugaiba is benézhetett a közönség - például a könyvkötészet -, ahova egy egyszerű hétköznapon nincs bejárás. A könyvtár munkatársai szokás szerint kitettek magukért. A Gutenberg-galaxis él - és szívesen kapcsolatba lép más, lehetséges világokkal. Könyvtári napok, álom és valóság határán.

Éjszaka a Berzsenyi-könyvtárban. Az Országos Könyvtári Napok programjában.

Fotó: KSZ

Könyvtári napok és sok más

A Berzsenyi Dániel Könyvtár éjszakára évente egyszer nyit ki, de azt már megszokhattuk, hogy itt mindig történik valami. Most is több időszaki kiállítás látható, és érdemes böngészni a napi kínálatot: mindig van a láthatáron újabb program, újabb előadás.