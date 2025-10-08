2 órája
Úgy ír, mintha a tábortűz mellett mesélne – Balog István író lesz ma a kőszegi könyvtár vendége
Kedden Fasching Zsuzsanna zenepedagógus, diplomás zeneterapeuta, az ELTE SEK Zenepedagógiai Tanszékének nyugalmazott adjunktusa tartott előadást Kőszegen az Országos Könyvtári Napok sorozatban. Ma este Balog István író Mágusok bora című könyvét mutatják be. Tárlatnyitó és mesés kézműves-foglalkozás is szerepel a heti programok között.
Október 8-án, szerdán 17 órától a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár rendezvényteremben (Várkör 35.) Balog István íróval találkozhatunk, „aki úgy ír, mintha a tábortűz mellett mesélne. Aki nemcsak ír, hanem a Budafoki Kosárlabda Klub egyéni edzője és igazgatója, sokoldalú emberként” érkezik a kőszegi könyvtárba az Országos Könyvtári Napok keretében.
Országos Könyvtári Napok: szerdán Mágusok bora könyvbemutató
Lebilincsel Tolkien világa? Aragorn, Legolasz, Gandalf és a hobbitok története? Lenyűgöz a megálmodott világ? Szeretnél kalandozni a Tolkien-i világban? A ’Mágusok bora’ pont egy ilyen történet. Az est vetített előadással egybekötött könyvbemutató, ahol számos titkot megtudhatunk a művek keletkezéséről, ahol a nézők között a szerző köteteiből ajándékkönyveket sorsolnak ki, könyvek vásárlására és dedikáltatására is lesz lehetőség. Várnak minden érdeklődőt sok szeretettel egy elvarázsolt világba, az álmok és a fantasy világába.
Kiállításmegnyitó, rendhagyó irodalomórák
Október 9-én, csütörtökön 16.00 órakor nyílik Lőcsei Péter ny. gimnáziumi tanár, Toldy Ferenc-díjas irodalomtörténész 7. kiállítása "Egyre-egyre drágább lesz a mult" - Irodalmi évfordulók 2025 címmel a Chernel Kálmán Városi Könyvtár 1. emeleti felnőttrészleg olvasótermében. A kiállítás címe Babits Mihály versében, az 'Emlékezés gyermeteg telekre' zárlatában olvasható. A fogyatkozó jövővel számot vető költő önmagát és persze olvasóit figyelmeztette ekképpen.
A kiállításon a magyar írók, költők közül Jókai Mór (1825-1904), Szabó Lőrinc (1900-1957), József Attila (1905-1937), Márai Sándor (1900-1989), Nagy László (1925-1978), Esterházy Péter (1950-2016) kötetei, folyóiratai, eredeti és másolt kéziratai, arcképei szerepelnek. A világirodalom nagy klasszikusai közül Thomas Mannra emlékeznek (1875-1955). A kiállítás időtartama alatt, 2026. január 31-ig rendhagyó irodalomórák kérhetőek Lőcsei Pétertől középiskolai osztályoknak az alábbi e-mail címen: [email protected]
Kettétört kockacukor
Október 9-én, csütörtökön 17 órától a rendezvényteremben az Őszi Szabadegyetemi Előadás-sorozat 3. alkalmán dr. Kovács Ágnes PhD, irodalomtörténész, az iASK kutatója tartja meg a Kettétört kockacukor. Szerelem- és hiányelbeszélés Ottlik Géza regényeiben című előadását.
Mesés kézműves foglalkozás
Az Országos Könyvtári Napok 2025 programsorozatának szombatján, október 11-én szombaton sok szeretettel várják a gyermekeket, kicsiket és nagyokat, kísérő szüleiket gyermekrészlegükre pontosan 9 órára. Szabó Andrea gyermekkönyvtáros tart mesés kézműves foglalkozást az érdeklődőknek.
Október elején megérkezett a könyvtár gyermekrészlegére a Babageometria-kiállítás, ami október 17-ig nyitvatartási időben látogatható. A kiállítás babáknak, a világgal frissen ismerkedő csöppségeknek szól. A babageometria-kiállítás a nagy sikerű babageometria-könyvsorozatra épül, Nagy Diána illusztrációiból áll. A kontrasztos, fekete-fehér egyszerű, bájos, mégis izgalmas képek sok szülő visszajelzése alapján valóban lekötik a babák figyelmét, segítik a babák szemmozgásának, éleslátásának kialakulását, fejlesztését, a mozgó tárgyak követésének képességét fejlesztik.