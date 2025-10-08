Úgy ír, mintha a tábortűz mellett mesélne – Balog István író lesz ma a kőszegi könyvtár vendége

Október 8-án, szerdán 17 órától a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár rendezvényteremben (Várkör 35.) Balog István íróval találkozhatunk, „aki úgy ír, mintha a tábortűz mellett mesélne. Aki nemcsak ír, hanem a Budafoki Kosárlabda Klub egyéni edzője és igazgatója, sokoldalú emberként” érkezik a kőszegi könyvtárba az Országos Könyvtári Napok keretében.

Forrás: brancskozosseg.hu

Országos Könyvtári Napok: szerdán Mágusok bora könyvbemutató

Lebilincsel Tolkien világa? Aragorn, Legolasz, Gandalf és a hobbitok története? Lenyűgöz a megálmodott világ? Szeretnél kalandozni a Tolkien-i világban? A ’Mágusok bora’ pont egy ilyen történet. Az est vetített előadással egybekötött könyvbemutató, ahol számos titkot megtudhatunk a művek keletkezéséről, ahol a nézők között a szerző köteteiből ajándékkönyveket sorsolnak ki, könyvek vásárlására és dedikáltatására is lesz lehetőség. Várnak minden érdeklődőt sok szeretettel egy elvarázsolt világba, az álmok és a fantasy világába.

Kiállításmegnyitó, rendhagyó irodalomórák

Október 9-én, csütörtökön 16.00 órakor nyílik Lőcsei Péter ny. gimnáziumi tanár, Toldy Ferenc-díjas irodalomtörténész 7. kiállítása "Egyre-egyre drágább lesz a mult" - Irodalmi évfordulók 2025 címmel a Chernel Kálmán Városi Könyvtár 1. emeleti felnőttrészleg olvasótermében. A kiállítás címe Babits Mihály versében, az 'Emlékezés gyermeteg telekre' zárlatában olvasható. A fogyatkozó jövővel számot vető költő önmagát és persze olvasóit figyelmeztette ekképpen.

A kiállításon a magyar írók, költők közül Jókai Mór (1825-1904), Szabó Lőrinc (1900-1957), József Attila (1905-1937), Márai Sándor (1900-1989), Nagy László (1925-1978), Esterházy Péter (1950-2016) kötetei, folyóiratai, eredeti és másolt kéziratai, arcképei szerepelnek. A világirodalom nagy klasszikusai közül Thomas Mannra emlékeznek (1875-1955). A kiállítás időtartama alatt, 2026. január 31-ig rendhagyó irodalomórák kérhetőek Lőcsei Pétertől középiskolai osztályoknak az alábbi e-mail címen: [email protected]

Kettétört kockacukor

Október 9-én, csütörtökön 17 órától a rendezvényteremben az Őszi Szabadegyetemi Előadás-sorozat 3. alkalmán dr. Kovács Ágnes PhD, irodalomtörténész, az iASK kutatója tartja meg a Kettétört kockacukor. Szerelem- és hiányelbeszélés Ottlik Géza regényeiben című előadását.