Batthyány-hercegné 1943-as ajándéka visszakerült a körmendi múzeumba - fotó

Batthyány#Móricz Péter#Körmend

A körmendi dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum újabb jelentős, Batthyány-vonatkozású műtárggyal gyarapodott Máté Györgyné szombathelyi lakos adománya révén. A tárgy egy ónix lapra rögzített Szent Antal érem, melyet - a réz hátlapra vésett felirata szerint - Batthyány hercegné ajándékozott egy Vilma nevű hölgynek 1943-ban Körmenden.

Horváth László

Az ezüstözött rézből készített érem Oscar Ruffony francia szobrász alkotása. Felirata: "Saint Antoine de Padoue". A ferences szerzetesi ruhában megjelenített Padovai Szent Antal ábrázoláson megjelennek attribútumai: baljában a gyermek Jézus és könyv, jobbjában liliomok - részletezte Móricz Péter a körmendi múzeum intézményegység-vezetője. 

Körmendi múzeum
Körmendi múzeum: értékes műtárggyal gyarapodott az intézmény
Forrás: VN


Körmendi múzeum: gyarapodott az intézmény

Az érem alatt ezüstből készült, egyszerűsített Batthyány hercegi címert rögzítettek az ónix lapra. Ezen barlangból kiemelkedő, szájában kardot tartó kétfarkú oroszlán, felette pedig fészkében álló, kiterjesztett szárnyú, csőrével mellét tépő és vérével három fiókáját etető pelikán látható. Felette hercegi korona jelzi a rangot. A címer alatt egy ezüstözött réz szalag rátét fokozza a műtárgy díszítését. 

Körmendi múzeum: értékes műtárggyal gyarapodott az intézmény
Forrás: VN


Megtudtuk, az érem adományozója Batthyány-Strattmann II. László felesége, Windischgrätz Antoinette hercegnő volt, aki 1945-ig lakott családjával a körmendi kastélyban. A tárgy aztán Joó Lajosné tulajdonába került, akinek unokája, Máté Györgyné ajándékozta most a körmendi múzeumnak. Az ónix lapra rögzített Szent Antal érmet a látogatók a múzeum "Körmend és a Batthyányak évszázadai" című állandó kiállításának dr. Batthyány-Strattmann Lászlót és családját bemutató részében tudják megnézni.

 


 

 

