Lány fehér csipkegallérral - A dolgok esti lélekvándorlása a szombathelyi KDG-nél Kristóf Ágota 90. születésnapján
Összebújva, mint a Szunyogh László tervezte emléktábla kisplasztikáján A Nagy Füzet ikerpárja: ketten egy köpeny alatt. Az Aréna utca mintha valami más dimenzióba tűnne át a simogató októberi estében. Kristóf Ágota 90. születésnapján, október 30-án, csütörtökön maroknyi összeesküvő gyülekezik a sötétben, világító telefonok és a világító levélszőnyeg derengésében a szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnáziumnál. Tizenegy éve emléktábla jelzi: itt érettségizett a világhírű író.
Tényleg kellenek a rítusok - mondja mindjárt Czetter Ibolya -, de hát szentimentálisak vagyunk, azért jöttünk el ide - mondja mindjárt Sümegi István. Kristóf Ágota 90. születésnapján, október 30-án, csütörtökön maroknyi összeesküvő gyülekezik a sötétben, világító telefonok és a világító levélszőnyeg derengésében a Kanizsai Dorottya Gimnáziumnál. Összebújva, mint a Szunyogh László tervezte emléktábla kisplasztikáján A Nagy Füzet ikerpárja: ketten egy köpeny alatt. Az Aréna utca mintha valami más dimenzióba tűnne át a simogató októberi estében.
Kristóf Ágota 90 - és az arkangyalok összeesküvése
- Erről meg rögtön Ottlik juthat eszünkbe (akár a kőszegi katonai alreálból): „Az irodalom, úgy képzeltem, ott kezdődik, ahol több önmagánál: arkangyalok összeesküvése a világ feje fölött.” Kilencven éve – 1935. október 30-án – Csikvándon született Kristóf Ágota. Agota Kristof néven, francia nyelven írta meg szikár, telített és világhírű, több jelentős díjjal is elismert életművét. A svájci városban, Neuchatelben élt – ott már teret is neveztek el róla. Saját kívánságára gyerekkorának imádott városában, Kőszegen nyugszik. Szombathelyen, a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban – akkor még leánygimnázium – bentlakásos kollégistaként érettségizett. Gimnazistaként írta első verseit. 1954-ben, nem sokkal az érettségi után, férjhez ment a történelemtanárához – vele és karon ülő kislányával lépte át 1956-ban a határt. A határok és határátlépések egész életművének – benne a Trilógiává bővült A Nagy Füzetnek – sokértelmű alapkategóriái. És bár konkrét földrajzi nevek nem szerepelnek egyikben sem, mi tudjuk, amit a világon sehol máshol nem tud senki (sokáig még a magyar irodalmi közvélemény se jött rá): hogy ezek a történetek Kőszegen játszódnak, megjelenik bennük Szombathely.
Tündöklő mosoly
- Erre a személyességre alapoz Czetter Ibolya tanszékvezető főiskolai tanár – az első Kristóf Ágota-életrajz szerzője – emlékezése, amikor arról beszél, hogy „egy nagy költő jelenvalósága nem szűnik meg a halál pillanatában, a város, amelyhez köze volt, őrzi tovább a szellemét, s az sem lepne meg senkit, ha egy őszi délutánon a csipkegalléros, tündöklő mosolyú Kristóf Ágota jönne vele szemközt a Fő tér egyik oldaláról, hogy egy csendes séta és a Joyce-szal való jelképes találkozás után beköszönjön egykori alma materébe, ahova látogatóba érkezett, hogy újabb témát keressen verséhez vagy regényének folytatásához. A költők és írók a maguk módján továbbélnek, s nem csak könyveikben. Ezt a kissé mélabús képzelgést azért tartottam fontosnak elmondani, mert itt nemcsak a világhírű íróra emlékezünk, hanem az egykori kanizsais diákra is. Mikor naponta átmegyek a Széchenyi utcán, hogy utamat a Borostyánkőút, a romkerti felüljáró fele folytassam, s az egykori internátus mellett is elhaladok, mindig eszembe jut a diáklány Ágota, és eszembe jut az is, hogy édesanyám is egykorú volt az írónővel, egy időben voltak gyermekek, kamaszok, fiatal felnőttek, édesanyám és Kristóf Ágota, a világhírű írónő! – ugyanazokat az utcákat járták, ugyanazok az élmények érték őket, az iskola folyosóján is találkozhattak, ugyanazon padokban koptatták a középiskolás éveket. (...) Kristóf Ágota a világirodalomba egy ‚ellenséges’ nyelven, franciául írta bele magát, de az emlékei, a táj, a szülőföldi élmények – a ‚nagyváros’ Szombathely és a ‚kisváros’ Kőszeg – örökre beleszövődtek műveibe. (...)”
Levél Kristóf Ágotának
- Sümegi István egyetemi docens, filozófus azzal kezdi, hogy aki hosszú időt (éveket) tölt egy szerző szövegeivel, elképzelhetetlenül sokat megtud róla, rendkívüli módon közvetlen kapcsolatba kerül vele. Így van ő Kristóf Ágotával - az életműről összegyűlt "egy könyvnyi anyag" -, amelyhez utószóként gondolta hozzácsatolni azt a Kristóf Ágotának címzett levelet, amelyet most a megemlékezésre magával hozott. Utószó végül nem lesz a levélből - szerzője "túl szentimentálisnak" találta -, a 90. születésnap azonban jó alkalomnak kínálkozik arra, hogy a levél elhangozzon. Elvégre "azért vagyunk itt, mert szentimentálisak vagyunk". Szóval: "Kedves Ágota, akár még találkozhattunk is volna. Nem emlékszem már pontosan, mikor olvastam először a Trilógiát, de jócskán 2011 előtt. Abban az időben már és még rendszeresen hazajárt. Az lett volna a legszebb, ha akkor botlom önbe, amikor lélekszakadva kibicikliztem Kőszegre, mert rádöbbentem, hogy A Nagy Füzet és A bizonyíték színhelyei pontosan azonosíthatók. És tényleg mindent megtaláltam." És így tovább, egészen személyes hangnemben. Ha Czetter Ibolya az édesanyját idézi, Sümegi István a gyerekeit és az édesapját említi: "Sőt már az apámmal is ismerhették volna egymást! Képzelje, ő is harmincötben született, és Szombathelyre járt gimnáziumba. Sajnos nem a Kanizsaiba (az akkor még lányoknak volt fönntartva), hanem a Faludi hatosztályos tagozatára, és csak másfél évig. (Ön ekkor még Kőszegen élvezte a felügyelet nélküli szabadságot a testvéreivel." És így tovább: "Még most is találkozhatnánk... Nap nap után a regényei és novellái színhelyei között sétálok végig Kőszegen. Csak kilencvenéves lenne... Odaadnám önnek könyveiről írt esszéimet... Amit valószínűleg nem olvasna el. (Mint ahogyan a magyar fordításait sem volt hajlandó. Pedig átírhatta, autorizálhatta volna őket. Nagy kár, hogy nem tette meg.) Vagy ha esetleg mégis keresztülrágná magát rajtuk, akkor azt ismételgetné, hogy nem tudja, és nem is akarja saját magát megfejteni. Vagy ki tudja... Mindenesetre megpróbálnám valahogyan szóra bírni. Nem azért, mert a jóváhagyására ácsingózom. Egyszerűen csak jó volna önt látni és hallani. Köszönöm a könyveit! Isten önnel!" És még egy mondat: "Boldog születésnapot, Kristóf Ágota!"
HOME a párkányon
- A megemlékezésen Agota Kristóf-prózát és -verset olvas föl Szabó Tibor színművész, a Weöres Sándor Színház újabb öt évre épp kinevezett igazgatója (aki a szülőföldjétől távol kerülve talált otthonra Szombathelyen). Az eseményt Prieger Zsolt író, zenész, producer, az Anima Sound System (szombathelyi) vezetője kezdeményezte, végül abban a bizakodásban köszön el, hogy talán hagyomány lesz belőle. A helyére kerül a koszorú, a virág, a Kristóf Ágota-emléktábla alatt, a párkányon mécsesek sorakoznak (az útba eső üzletben HOME fölirat olvasható az illatgyertyán - hát legyen). Jó volt őt anno látni és hallani a kőszegi könyvtárban, jó volt vele szót váltani. A Nagy Füzet dedikált példánya nagy kincs. Az igazi, mély találkozás úgyis a szövegek által jöhet el (Sümegi István voltaképpen erre is utalt). Az összeesküvés szétrebben, kicsi lángokat hagy maga után. Minden megvan. Semmi nincs meg. Azért kell mindig, újra a nyomába eredni.
Fotók: Unger Tamás