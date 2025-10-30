Lány fehér csipkegallérral - A dolgok esti lélekvándorlása a szombathelyi KDG-nél Kristóf Ágota 90. születésnapján

Tényleg kellenek a rítusok - mondja mindjárt Czetter Ibolya -, de hát szentimentálisak vagyunk, azért jöttünk el ide - mondja mindjárt Sümegi István. Kristóf Ágota 90. születésnapján, október 30-án, csütörtökön maroknyi összeesküvő gyülekezik a sötétben, világító telefonok és a világító levélszőnyeg derengésében a Kanizsai Dorottya Gimnáziumnál. Összebújva, mint a Szunyogh László tervezte emléktábla kisplasztikáján A Nagy Füzet ikerpárja: ketten egy köpeny alatt. Az Aréna utca mintha valami más dimenzióba tűnne át a simogató októberi estében.

Kristóf Ágota 90. születésnapján a szombathelyi KDG-nél

Fotó: Unger Tamás

Kristóf Ágota 90 - és az arkangyalok összeesküvése

Erről meg rögtön Ottlik juthat eszünkbe (akár a kőszegi katonai alreálból): „Az irodalom, úgy képzeltem, ott kezdődik, ahol több önmagánál: arkangyalok összeesküvése a világ feje fölött.” Kilencven éve – 1935. október 30-án – Csikvándon született Kristóf Ágota. Agota Kristof néven, francia nyelven írta meg szikár, telített és világhírű, több jelentős díjjal is elismert életművét. A svájci városban, Neuchatelben élt – ott már teret is neveztek el róla. Saját kívánságára gyerekkorának imádott városában, Kőszegen nyugszik. Szombathelyen, a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban – akkor még leánygimnázium – bentlakásos kollégistaként érettségizett. Gimnazistaként írta első verseit. 1954-ben, nem sokkal az érettségi után, férjhez ment a történelemtanárához – vele és karon ülő kislányával lépte át 1956-ban a határt. A határok és határátlépések egész életművének – benne a Trilógiává bővült A Nagy Füzetnek – sokértelmű alapkategóriái. És bár konkrét földrajzi nevek nem szerepelnek egyikben sem, mi tudjuk, amit a világon sehol máshol nem tud senki (sokáig még a magyar irodalmi közvélemény se jött rá): hogy ezek a történetek Kőszegen játszódnak, megjelenik bennük Szombathely.

Kristóf Ágota 90 - Czetter Ibolya emlékezik

Fotó: Unger Tamás

Tündöklő mosoly