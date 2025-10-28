1 órája
Virágot Kristóf Ágotának - szerdán este emlékezés a világhírű író szombathelyi iskolájánál
Kristóf Ágota születésének 90. évfordulója alkalmából Czetter Ibolya tanszékvezető főiskolai tanár, irodalomtörténész, Sümegi István egyetemi docens, filozófus és Prieger Zsolt, író, zenész, producer, az Anima Sound System vezetője mond beszédet, illetve Szabó Tibor, a Weöres Sándor Színház igazgatója, színművész olvas fel az ünnepelt műveiből a Kanizsai Dorottya Gimnázium falán elhelyezett Kristóf Ágota-emléktáblánál október 29-én, szerdán 19 órakor, aztán közös gyertyagyújtás és virágok elhelyezése következik - főhajtás a világhírű író életműve előtt. Az Anima Sound System eseménye.
Kristóf Ágota-emléktábla egykori iskolája, a szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium falán. Szunyogh László alkotása
Fotó: Tóth Róza
Agota Kristof születésének 90. évfordulója alkalmából Czetter Ibolya tanszékvezető főiskolai tanár, irodalomtörténész, Sümegi István egyetemi docens, filozófus és Prieger Zsolt, író, zenész, producer, az Anima Sound System vezetője mond beszédet, illetve Szabó Tibor, a Weöres Sándor Színház igazgatója, színművész olvas fel az ünnepelt műveiből a Kanizsai Dorottya Gimnázium falán elhelyezett Agota Kristof-emléktáblánál október 29-én, szerdán 19 órakor szerda, majd közös gyertyagyújtás és virágok elhelyezése következik - főhajtás a világhírű művész emléke és máig eleven hatása előtt. Az Anima Sound System eseménye. Kristóf Ágota a KDG-ben érettségizett, szombathelyi kollégista volt.
Kristóf Ágota emlékezetére
- Kristóf Ágota 1935. október 30-án született a Győr-Moson-Sopron megyei Csikvándon. Kilencéves korától családjával Kőszegen élt. Bentlakásos kollégistaként végezte el Szombathelyen a középiskolát. Első verseit még diákévei alatt írta. 1954-ben, nem sokkal az érettségi után férjhez ment korábbi történelemtanárához. 1956-ban férjével és néhány hónapos kislányával elhagyták az országot. Férje lehetőséget kapott arra, hogy a svájci Neuchatelben ösztöndíjasként beiratkozzon az ottani egyetemre, ezért letelepedtek a városban, ahol Ágota haláláig élt. Az ismeretlen nyelvi és kulturális környezetben magányosnak érezte magát, sokáig küzdött a beilleszkedéssel és a honvággyal, vigaszt részben az írás adott neki. „Egyetlen dologban vagyok biztos: mindenképpen írtam volna, mindegy, hogy hol, mindegy, hogy milyen nyelven”- emlékezett később. Kezdetben magyarul írt, főként az asztalfióknak. Magyar költeményeit később a Párizsban megjelenő Irodalmi Újság és a Magyar Műhely közölte. Az óragyárban, majd később eladóként, fogászati asszisztensként megtanult franciául, és 1978-tól ezen a nyelven kezdett írni, először hangjátékokat és színdarabokat.
A nosztalgikus és fájdalmas gyermekkori emlékfoszlányokból, a háború, a túlélés tapasztalataiból 1986-ban elkészült első regénye, A nagy füzet. Az önéletrajzi ihletésű mű cselekménye önmagát fűzte tovább, sorban megszülettek a Trilógia következő kötetei is: 1988-ban A bizonyíték, 1991-ben pedig A harmadik hazugság. A különböző technikák ötvözeteként létrejött mű, de különösen az első kötet világsiker lett, több mint harminc nyelvre fordították le, és több százezres példányszámot ért el. A nagy füzet számos helyen, különösen az ázsiai országokban a kortárs világirodalom egyik alapművének számít, több helyen kötelező olvasmány. Francia irodalmárok a 20. század egyik legfontosabb regényének tartják. Magyarul 1989-ben jelent meg, a Trilógia pedig 1996-ban a Magvető Kiadó gondozásában, majd 2013-ban a Cartaphilus újra megjelentette. A kegyetlenség és a kiszolgáltatottság krónikájaként olvasandó regény egy meg nem nevezett országban, egy meg nem nevezett háború idején játszódik, bár azonosítható, hogy a második világháború éveiben Magyarországon, Kőszeg környékén zajlanak az események. A mű főszereplője egy fiú ikerpár, akik a barbár körülmények között a túlélés technikáit. Történetüket, amely fejlődés- és szenvedéstörténet is egyben, az apjuktól kapott füzetben rögzítik érzelemmentes tárgyilagossággal, a végletekig lecsupaszított, minimalista, kafkai nyelven. A regényből több színpadi adaptáció is készült, filmadaptációját Szász János készítette el. 2013-ban elnyerte vele a 48. Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztiválon a legjobb filmnek járó fődíjat, a Kristály Glóbuszt. Ugyanebben az évben ez a film képviselte Magyarországot a legjobb idegen nyelvű film kategóriában az Oscar-díjért folyó versenyben.
- Esterházy Péter így írt a szerzőről: „Agota Kristof nem magyar szerző, hanem svájci vagy francia, minthogy franciául ír. Azonban az emlékei magyarok, a táj, amit a szemében hordoz, magyar. Ami nem érték vagy érdem – hanem nagyon érdekes. Hogy van egy nem magyar író, aki magyar könyveket ír, hogy messziről nézi valaki ugyanazt, amit mi innét.” Az írónőt 1988-ban Olaszországban Alberto Moravia-díjjal, Németországban életművéért 2001-ben Gottfried Keller-díjjal, majd 2005-ben Schiller-díjjal tüntették ki, 2008-ban megkapta az Európai Irodalom Osztrák Állami Díját, 2011-ben pedig Kossuth-díjat vehetett át. 2011. július 27-én Neuchatelben halt meg, hamvait pedig a kőszegi temetőben helyezték örök nyugalomra. A városban nevét őrző irodalmi kutatóműhelyt hoztak létre, az alma mater, a szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium falán pedig emléktáblát avattak tiszteletére 2014-ben.