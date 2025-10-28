Virágot Kristóf Ágotának - szerdán este emlékezés a világhírű író szombathelyi iskolájánál

Agota Kristof születésének 90. évfordulója alkalmából Czetter Ibolya tanszékvezető főiskolai tanár, irodalomtörténész, Sümegi István egyetemi docens, filozófus és Prieger Zsolt, író, zenész, producer, az Anima Sound System vezetője mond beszédet, illetve Szabó Tibor, a Weöres Sándor Színház igazgatója, színművész olvas fel az ünnepelt műveiből a Kanizsai Dorottya Gimnázium falán elhelyezett Agota Kristof-emléktáblánál október 29-én, szerdán 19 órakor szerda, majd közös gyertyagyújtás és virágok elhelyezése következik - főhajtás a világhírű művész emléke és máig eleven hatása előtt. Az Anima Sound System eseménye. Kristóf Ágota a KDG-ben érettségizett, szombathelyi kollégista volt.

Kristóf Ágota-emléktábla egykori iskolája, a szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium falán. Szunyogh László alkotása

Fotó: Tóth Róza

Kristóf Ágota emlékezetére