Lila fecske: sok éve elrepült - és most visszatért a Meseboltba

„Mennyi fényes, szép madár! / Nem tudod, hogy merre száll / Honnan jönnek? / – Nem tudom. / Merre mennek? / –Nem tudom. / – Égre, földre, vízre szállnak? / Nádba bújnak? / – Nem tudom. / Mennyi fényes, szép madár! / – Isten áldjon, / kishugom. (...) / Jaj, ne menj el, mért beszéltem, / megfázol az őszi szélben./ – Meg se fázom, meg se érzem, / merre szállnak, / megtudom, / megtudom, / és ha bírom, elmesélem.” A mai gyerekközönségnek (négy éven felülieknek ajánlják az előadást) persze nem számít, hogy majdnem tíz évvel ezelőtt volt már egy Lila fecske-bemutató (az volt az ősbemutató) a Meseboltban. Csak annak a nézőnek vetül rá a vadonatúj előadásra az a régi, aki azt is látta már. A színház örökös (és megfoghatatlan) jelen idejére így vagy úgy, de rávetül a múlt. Nem is az összehasonlítás kényszere dolgozik, hogy melyik a „jobb” (talán nem is releváns ez a fölvetés), hanem az idő. Hogy mi az, ami változik (minden), és mi az, ami nem (semmi).

Lila fecske a Meseboltban. Varga Bori, Kovács Bálint, Barabás Bíborka eh.

Forrás: Mesebolt Bábszínház

Lila fecske - elrepül, visszatér

Az előadás rendezője Veres András, tervezője: Rumi Zsófia.Zene: Darvas Benedek és Ádám Rita, mozgás: Fejes Kitty. Szereplők: Kovács Bálint, Varga Bori, Barabás Bíborka eh. Zenei közreműködő: Bak Orsolya / Maronics Ferenc. (Akkor, 2016-ban szintén gyakorlatos egyetemi hallgató volt a harmadik játékos: Dér Mária. Az ő szerepében most Varga Bori játszik, a kirakósban Lehőcz Zsuzsa szerepét kapta meg Barabás Bíborka. Most ő énekli, általa kel életre a Lila fecske-kuplé.) Az előadásban a tárgyak úgyis örökös átváltozásban léteznek: a (nemez)sipka például észrevétlenül madárrá változik – és viszont. A bábszínházi ajánló szerint „Nemes Nagy Ágnes gyermekversei örökérvényűek. Játékos bölcsességükkel, különös képeikkel, határtalan emberszeretetükkel egy sajátos univerzumot hoznak létre, amelyben otthonosan érzi magát mindenki, aki egyszer már találkozott velük. Különös utakra hívnak bennünket ezek a versek, megmutatják a természet titkos csodáit és az emberi lélek apró rezdülésit. Nemes Nagy Ágnes elvarázsolja a körülöttünk lévő világot, egyszerit és megismételhetetlent teremt a hétköznapiból. A bábok, a költészet és a zene szívet melengető előadást hoz létre, melynek segítségével a legkisebbek is bátran kalandozhatnak a magyar irodalom e kiemelkedő alkotásai között.”