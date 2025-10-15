1 órája
Négy bajnoki cím és nemzetközi győzelem: a LORIGO táncosai megállíthatatlanok az őszi versenyszezonban
A szombathelyi táncosok egy sikeres kétnapos megmérettetésen vettek részt Zalaegerszegen. Az első napon a klubközi és WDSF (World DanceSport Federation) versenyeken szerezték meg az érmeket és a döntős helyezéseket a LORIGO TSE. tagjai.
A LORIGO bajnok csapatai
Forrás: LORIGO TSE.
Kiváló eredményekkel zárta a hétvégét a LORIGO Táncsport Egyesület. Zalaegerszegen mind a négy formációs csapatuk aranyérmet nyert, emellett a táncosok az őszi szezont is rangos győzelmekkel indították, többek között a londoni nemzetközi mezőnyben is - tudtuk meg Faludiné Lovas Henriette-től, az egyesület elnökétől.
A LORIGO a formációs bajnokságon
A vasárnapi Formációs Magyar Bajnokságon az egyesület csapatai mutattak be kiemelkedő teljesítményt. A LORIGO TSE. négy kategóriában indult, és mind a négy csapat Magyar Bajnoki aranyéremmel zárta a versenyt:
- Gyerekcsapat: Az Oroszlánkirály koreográfiával lett bajnok.
- Junior csapat: Két koreográfiával – a Barbie standard mix-szel és a Disco latin mix-szel – két aranyérmet nyert.
- Nagycsapat: A latin mix kategóriában a Jackson koreográfiával győzött, ezzel szintén Magyar Bajnoki címet szerezve.
A csapatok felkészítő tanára: Szalai-Nagy Júlia.
Országos és nemzetközi sikerek
Az egyéni versenyzők is megerősítették a LORIGO őszi lendületét. A saját rendezésű 25. ISIS Dance Open után Lepsényi Gábor és Faludi Olívia Angliában képviselte Magyarországot, ahol az ifjúsági standard táncokban megnyerték a LONDON OPENT.
Ezt követően került sor a Nagykanizsán rendezett D osztályosok Országos Bajnokságára, ahol a LORIGO táncosai három korosztályban is az élmezőnyben végeztek:
- Junior I. korosztály: Kocsis Vince és Vörös Rubina latin táncokban aranyérmet szerzett.
- Junior II. korosztály: Takács Benedek és Ferincz Lili standard táncokban szintén országos bajnok lett.
- Felnőtt korosztály: Dobos János és Völgyi Adél latin táncokban ezüstérmet szerzett.
Szóló kategóriában standard táncokban is sikeresen szerepeltek a táncosok: Németh Olívia 1. hely, Kovács Emma 2. hely, Galántai Veronika 3. hely, latin táncokban pedig Galántai Veronika a 4. helyen végzett.
A versenyzők felkészítő edzői: Szalai-Nagy Júlia, Gombkötő-Elekes Helga, Gombkötő Balázs, Balogh-Laskovics Petra, Faludiné Lovas Henriette.
Faludiné Lovas Henriette elmondta, hogy a versenyszezonban még több nemzetközi és országos ranglista verseny vár a táncosokra, ahol remélhetőleg folytatják a sikersorozatot.