október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Képek a fizikai térben

48 perce

Valódi festői rangja erőteljes fényt kapott - Mészáros József centenáriumi kiállítása a zarkaházi Szily-kastélyban

Címkék#Mészáros Szabolcs#zarkaházi#Tóth Csaba#Mészáros József

A mintegy hatvan alkotást fölvonultató tárlat által Mészáros József valódi festői rangja erőteljes fényt kapott: "Úgyhogy gyönyörködjenek." Ezzel nyitotta meg a centenáriumi kiállítást a zarkaházi Szily-kastélyban "a fogyatkozó Mészáros család nevében is" a szintén festőművész Mészáros Szabolcs.

Ölbei Lívia
Valódi festői rangja erőteljes fényt kapott - Mészáros József centenáriumi kiállítása a zarkaházi Szily-kastélyban

Mészáros József centenáriumi kiállítását Mészáros Szabolcs nyitotta meg a zarkaházi Szily-kastélyban

Fotó: Szendi Péter

 "Mészáros József művei mögött ott van az a fajta csendes erő, amely nem harsány, de mégis átütő. Egy-egy képében nem csupán természeti tájat látunk, hanem lelki tájat is. Nemcsak színeket, hanem gondolatokat, érzéseket, visszaemlékezéseket. Ez a fajta festészet nem a pillanatnak szól – hanem a maradandónak" - így jellemezte a száz éve született szombathelyi festőművész, Mészáros József művészetét  Horváth Soma kultúráért is felelős alpolgármester pénteken délután a zarkaházi Szily-kastélyban. 

Mészáros József centenáriumi tárlata
Mészáros József centenáriumi tárlata a zarkaházi Szily-kastélyban, szalonhangulatban. A megnyitón köszöntőt mondott Horváth Soma alpolgármester
Fotó: Szendi Péter

Mészáros József centenáriumi tárlata - egy életmű darabjai

Rajzok, grafikák, akvarellek, pasztellek és mindenekelőtt olajfestmények - összesen mintegy hatvan alkotást láthat a közönség az első emeleti szalon falain. Ritka alkalom, nem csak a centenárium okán: Mészáros József (1925-1979) kiállított munkáit nyolc magángyűjtemény és  a vasvári vasi  képzőművészeti gyűjtemény anyagából válogatta Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész, a tárlat kurátora.  A képek így, együtt még sosem voltak (és valószínűleg nem is lesznek)  láthatók, a tárlat pedig új egész:  több egymás mellé helyezett alkotásoknál. 

Mészáros József tárlatát unokaöccse, Mészáros Szabolcs festőművész nyitotta meg - a háta mögött két felmenője
Fotó: Szendi Péter

Mészáros Szabolcs, személyesen

Mészáros Szabolcs festőművész nemcsak a maga, hanem "a fogyatkozó Mészáros család nevében" is személyesre hangszerelte a megnyitót; a személyességre predesztinálták maguk az alkotások is : "Ez a két kép mögöttem felmenőim emlékét őrzi. A Papa, dédnagyapám, Józsi édesapja 1882-ben született, kétkezi ember volt, Herényben bérelt telket, ahol virágtermesztéssel foglalkozott. 1917-ben Voronyezsben megsebesült, hadifogságba esett.  1924-ben  hazatért, 1925-ben megszületett Józsi.  A Papa mindhárom fiát taníttatta, Józsi 1956-ban végzett a Képzőművészeti Főiskolán, aztán hazatért. Személyes emléket nem őrzök róla, négyéves voltam, amikor elment, de a képei között lehettem, a sorsom meghatároztatott általa."  A korai Mészáros József-munkák között egyébként látható a belső térben a falon "egy gyönyörű ceruzarajz": a meglepetés-önarcképre Tóth Csaba és Mészáros Szabolcs kicsomagolás közben talált rá - egy másik kép hátoldalán. A kiállítótér bejáratánál Garas Kálmán portréfotója fogadja az érkezőt: Mészáros József, 1975-ben (amikor Szabolcs megszületett).

Képek a fizikai térben

A megnyitás kimondott gesztusa előtt Mészáros Szabolcs egyrészt köszönetet mondott mindenkinek, akinek "fontos, hogy a festők a világon vannak és a képek a fizikai térben is megjelennek", másrészt a tárlat kezdeményezőinek - a centenáriumi kiállítás által Mészáros József valódi festői rangja erőteljes fényt kapott: "Úgyhogy gyönyörködjenek!"

Mészáros József centenáriumi kiállítását Tóth Csaba rendezte.
Fotó: Szendi Péter

December közepéig, bejelentkezéssel

Mészáros József centenáriumi kiállításának megnyitóján Tóth Kálmán, a déli városrész képviselője a Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör nevében is köszöntötte a közönséget. Császár József (hegedű) és Flier Edit (zongora) az elején Bachot, a végén Mozartot játszott. A közönség szalonhangulatban, asztalok körül, tea és pogácsa mellett kísérhette figyelemmel az eseményt. A tárlat december 13-áig bejelentkezéssel (telefon: +36/30/6474-468) látogatható. Festők a világon, képek a fizikai térben. Gyönyörködjünk! 

Mészáros József centenáriumi kiállítása

Fotók: Szendi Péter

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu