Valódi festői rangja erőteljes fényt kapott - Mészáros József centenáriumi kiállítása a zarkaházi Szily-kastélyban

"Mészáros József művei mögött ott van az a fajta csendes erő, amely nem harsány, de mégis átütő. Egy-egy képében nem csupán természeti tájat látunk, hanem lelki tájat is. Nemcsak színeket, hanem gondolatokat, érzéseket, visszaemlékezéseket. Ez a fajta festészet nem a pillanatnak szól – hanem a maradandónak" - így jellemezte a száz éve született szombathelyi festőművész, Mészáros József művészetét Horváth Soma kultúráért is felelős alpolgármester pénteken délután a zarkaházi Szily-kastélyban.

Mészáros József centenáriumi tárlata a zarkaházi Szily-kastélyban, szalonhangulatban. A megnyitón köszöntőt mondott Horváth Soma alpolgármester

Fotó: Szendi Péter

Mészáros József centenáriumi tárlata - egy életmű darabjai

Rajzok, grafikák, akvarellek, pasztellek és mindenekelőtt olajfestmények - összesen mintegy hatvan alkotást láthat a közönség az első emeleti szalon falain. Ritka alkalom, nem csak a centenárium okán: Mészáros József (1925-1979) kiállított munkáit nyolc magángyűjtemény és a vasvári vasi képzőművészeti gyűjtemény anyagából válogatta Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész, a tárlat kurátora. A képek így, együtt még sosem voltak (és valószínűleg nem is lesznek) láthatók, a tárlat pedig új egész: több egymás mellé helyezett alkotásoknál.

Mészáros József tárlatát unokaöccse, Mészáros Szabolcs festőművész nyitotta meg - a háta mögött két felmenője

Fotó: Szendi Péter

Mészáros Szabolcs, személyesen

Mészáros Szabolcs festőművész nemcsak a maga, hanem "a fogyatkozó Mészáros család nevében" is személyesre hangszerelte a megnyitót; a személyességre predesztinálták maguk az alkotások is : "Ez a két kép mögöttem felmenőim emlékét őrzi. A Papa, dédnagyapám, Józsi édesapja 1882-ben született, kétkezi ember volt, Herényben bérelt telket, ahol virágtermesztéssel foglalkozott. 1917-ben Voronyezsben megsebesült, hadifogságba esett. 1924-ben hazatért, 1925-ben megszületett Józsi. A Papa mindhárom fiát taníttatta, Józsi 1956-ban végzett a Képzőművészeti Főiskolán, aztán hazatért. Személyes emléket nem őrzök róla, négyéves voltam, amikor elment, de a képei között lehettem, a sorsom meghatároztatott általa." A korai Mészáros József-munkák között egyébként látható a belső térben a falon "egy gyönyörű ceruzarajz": a meglepetés-önarcképre Tóth Csaba és Mészáros Szabolcs kicsomagolás közben talált rá - egy másik kép hátoldalán. A kiállítótér bejáratánál Garas Kálmán portréfotója fogadja az érkezőt: Mészáros József, 1975-ben (amikor Szabolcs megszületett).