Valódi festői rangja erőteljes fényt kapott - Mészáros József centenáriumi kiállítása a zarkaházi Szily-kastélyban
A mintegy hatvan alkotást fölvonultató tárlat által Mészáros József valódi festői rangja erőteljes fényt kapott: "Úgyhogy gyönyörködjenek." Ezzel nyitotta meg a centenáriumi kiállítást a zarkaházi Szily-kastélyban "a fogyatkozó Mészáros család nevében is" a szintén festőművész Mészáros Szabolcs.
Mészáros József centenáriumi kiállítását Mészáros Szabolcs nyitotta meg a zarkaházi Szily-kastélyban
Fotó: Szendi Péter
"Mészáros József művei mögött ott van az a fajta csendes erő, amely nem harsány, de mégis átütő. Egy-egy képében nem csupán természeti tájat látunk, hanem lelki tájat is. Nemcsak színeket, hanem gondolatokat, érzéseket, visszaemlékezéseket. Ez a fajta festészet nem a pillanatnak szól – hanem a maradandónak" - így jellemezte a száz éve született szombathelyi festőművész, Mészáros József művészetét Horváth Soma kultúráért is felelős alpolgármester pénteken délután a zarkaházi Szily-kastélyban.
Mészáros József centenáriumi tárlata - egy életmű darabjai
Rajzok, grafikák, akvarellek, pasztellek és mindenekelőtt olajfestmények - összesen mintegy hatvan alkotást láthat a közönség az első emeleti szalon falain. Ritka alkalom, nem csak a centenárium okán: Mészáros József (1925-1979) kiállított munkáit nyolc magángyűjtemény és a vasvári vasi képzőművészeti gyűjtemény anyagából válogatta Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész, a tárlat kurátora. A képek így, együtt még sosem voltak (és valószínűleg nem is lesznek) láthatók, a tárlat pedig új egész: több egymás mellé helyezett alkotásoknál.
Mészáros Szabolcs, személyesen
Mészáros Szabolcs festőművész nemcsak a maga, hanem "a fogyatkozó Mészáros család nevében" is személyesre hangszerelte a megnyitót; a személyességre predesztinálták maguk az alkotások is : "Ez a két kép mögöttem felmenőim emlékét őrzi. A Papa, dédnagyapám, Józsi édesapja 1882-ben született, kétkezi ember volt, Herényben bérelt telket, ahol virágtermesztéssel foglalkozott. 1917-ben Voronyezsben megsebesült, hadifogságba esett. 1924-ben hazatért, 1925-ben megszületett Józsi. A Papa mindhárom fiát taníttatta, Józsi 1956-ban végzett a Képzőművészeti Főiskolán, aztán hazatért. Személyes emléket nem őrzök róla, négyéves voltam, amikor elment, de a képei között lehettem, a sorsom meghatároztatott általa." A korai Mészáros József-munkák között egyébként látható a belső térben a falon "egy gyönyörű ceruzarajz": a meglepetés-önarcképre Tóth Csaba és Mészáros Szabolcs kicsomagolás közben talált rá - egy másik kép hátoldalán. A kiállítótér bejáratánál Garas Kálmán portréfotója fogadja az érkezőt: Mészáros József, 1975-ben (amikor Szabolcs megszületett).
Képek a fizikai térben
A megnyitás kimondott gesztusa előtt Mészáros Szabolcs egyrészt köszönetet mondott mindenkinek, akinek "fontos, hogy a festők a világon vannak és a képek a fizikai térben is megjelennek", másrészt a tárlat kezdeményezőinek - a centenáriumi kiállítás által Mészáros József valódi festői rangja erőteljes fényt kapott: "Úgyhogy gyönyörködjenek!"
December közepéig, bejelentkezéssel
Mészáros József centenáriumi kiállításának megnyitóján Tóth Kálmán, a déli városrész képviselője a Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör nevében is köszöntötte a közönséget. Császár József (hegedű) és Flier Edit (zongora) az elején Bachot, a végén Mozartot játszott. A közönség szalonhangulatban, asztalok körül, tea és pogácsa mellett kísérhette figyelemmel az eseményt. A tárlat december 13-áig bejelentkezéssel (telefon: +36/30/6474-468) látogatható. Festők a világon, képek a fizikai térben. Gyönyörködjünk!
Mészáros József centenáriumi kiállításaFotók: Szendi Péter