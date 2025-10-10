október 10., péntek

Egy könyvtári nap

Javítókávé a Japán Kávéházból - Nyáry Krisztián leült és mesélt a BDK-ban

Kávéház és könyvtár – nem csak az alliteráció köti össze a két intézményt. Nyáry Krisztián a szombathelyi BDK-ban azt is elmesélte, hogy anno egy-egy kávéház akár több száz előfizetett napilappal, folyóirattal szolgált. Volt idő, amikor Budapesten körülbelül ötszáz kávéház működött, mindnek megvolt a maga törzsközönsége: az íróknak nyilván, de mondjuk a bíróknak és a pénzért bérelhető hamis tanúknak is (ez utóbbi természetesen közel a bírósághoz).

Ölbei Lívia

Nyáry Krisztián
Itt kávéztak ők - Nyáry Krisztián a BDK-ban
Nyáry Krisztián ráérzett valamire

  • Nyáry Krisztián – ma a Líra Csoport kreatív igazgatója – nagyon ráérzett valamire több mint tíz évvel ezelőtt, amikor (ahogyan mondani szokta) a barátai szórakoztatására kezdett kiírni a közösségi felületére kis sztorikat magyar írók és más művészemberek szerelmi életéről. A sorozat óriási sikert aratott (ahogyan mostanában dívik például a szépirodalmi ön/életrajz, még ha autofikció is), több könyv lett belőle, a tematika is bővült. Így jutottunk el a legfrissebb kötetig, amely Itt kávéztak ők – Írók, művészek és kávéházaik címmel jelent meg a Corvinánál. A főszereplők most a helyek, amelyek magukba foglalják a magyar irodalomtörténet jelentős szeletét: „Kávéház nélkül nincs irodalom – írta Márai Sándor, és nem túlzott. A kávéház közel kétszáz évig nemcsak második lakhelye volt a magyar művészeknek, hanem az egymást formáló eszmék és a polgári szabadság iskolája is. Nélküle irodalmunk, sőt a teljes magyar kultúra is alapvetően másmilyen lenne. (...) A kávéházak korszaka lejárt, de egykori művész vendégeik öröksége ma is velünk él. Az ő törzskávéházaikról, mindennapjaikról, komoly vitáikról és komolytalan mulatságaikról szól ez a könyv.”
Nem lehet befejezni - csak abbahagyni
  • Szerdán este megtelik a Berzsenyi Dániel Könyvtár első emeleti olvasóterme, ameddig szék fér, a kezdésig folyamatosan bővül a nézőtér. Az est az Országos Könyvtári Napok programja, megrendezését az Esélyt a Gépiparisoknak Alapítvány tette lehetővé – amint azt köszöntőjében dr. Baráthné Molnár Mónika igazgató kiemeli. A szerzőt Zoványi Ibolya könyvtáros kérdezi. Miért pont Gulácsy Lajos híres képe, a Nakonxipánban hull a hó van a szép kiállítású kötet borítóján? Egyrészt azért, hogy ez a gesztus is jelezze: nem csak írói törzshelyekről lesz itt szó. Másrészt azért, mert – bár konkrét bizonyítékot erre nézvést nem talált – Nyáry Krisztián sejtése szerint Kosztolányi Dezső is szerepel az egyébként Nápolyban készült festményen; a tükörírással olvasható „BAR” felirat pedig utalhat egyszerűen arra, hogy „bár”, de a Baross Kávéház cégérének részlete is lehet. Jó játék ez, gyönyörű játék. Mindenesetre nem volt kérdés számára, hogy csakis ez a festmény kerülhet a címlapra. És ezzel elkezdődik az a kizárólag abbahagyható, be nem fejezhető sztorizás, amely könnyedén – beláthatatlan mennyiségű információ és összefüggés birtokában – vezet el minket Berzsenyi balul sikerült pesti látogatásához (talán ennek is köze van Kölcsey későbbi lesújtó kritikájához?);  a Pilvaxhoz, a „reformkor Facebookjához”, benne a forradalom főszereplőjévé avanzsáló biliárdasztalhoz (itt Petőfinek is névre szóló dákója volt); a Fiume Kávéház főpincéréhez, aki előbb értesült a szarajevói merényletről, mint a miniszterelnök; a gáláns Rejtő Jenőhöz, aki megrendelte József Attilának a Japán Kávéházban a teljes étlapot; a Hadikhoz, ahol Karinthyék „adtak műsort” a közönségnek  (valóságshow), és így tovább. Hogy mi az a „javító kávé” – vagy melyik kávéház-tulajdonos volt anno nagypályás gengszter,  keressük meg a könyvben. Ha már Nyáry Krisztián nem mesélhet 1011 éjszakán át. Képes lenne rá (az életünkért).

Nyáry Krisztián a BKD-ban

