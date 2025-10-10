Javítókávé a Japán Kávéházból - Nyáry Krisztián leült és mesélt a BDK-ban

Kávéház és könyvtár – nem csak az alliteráció köti össze a két intézményt. Nyáry Krisztián a szombathelyi BDK-ban azt is elmesélte, hogy anno egy-egy kávéház akár több száz előfizetett napilappal, folyóirattal állt speciális közönsége rendelkezésére. Volt idő, amikor Budapesten körülbelül ötszáz kávéház működött, mindnek megvolt a maga törzsközönsége: az íróknak nyilván, de mondjuk a bíróknak és a pénzért bérelhető hamis ; tanúknak is (ez utóbbi természetesen közel a bírósághoz).

Itt kávéztak ők - Nyáry Krisztián a BDK-ban

Fotó: Cseh Gábor

Nyáry Krisztián ráérzett valamire

Nyáry Krisztián – ma a Líra Csoport kreatív igazgatója – nagyon ráérzett valamire több mint tíz évvel ezelőtt, amikor (ahogyan mondani szokta) a barátai szórakoztatására kezdett kiírni a közösségi felületére kis sztorikat magyar írók és más művészemberek szerelmi életéről. A sorozat óriási sikert aratott (ahogyan mostanában dívik például a szépirodalmi ön/életrajz, még ha autofikció is), több könyv lett belőle, a tematika is bővült. Így jutottunk el a legfrissebb kötetig, amely Itt kávéztak ők – Írók, művészek és kávéházaik címmel jelent meg a Corvinánál. A főszereplők most a helyek, amelyek magukba foglalják a magyar irodalomtörténet jelentős szeletét: „Kávéház nélkül nincs irodalom – írta Márai Sándor, és nem túlzott. A kávéház közel kétszáz évig nemcsak második lakhelye volt a magyar művészeknek, hanem az egymást formáló eszmék és a polgári szabadság iskolája is. Nélküle irodalmunk, sőt a teljes magyar kultúra is alapvetően másmilyen lenne. (...) A kávéházak korszaka lejárt, de egykori művész vendégeik öröksége ma is velünk él. Az ő törzskávéházaikról, mindennapjaikról, komoly vitáikról és komolytalan mulatságaikról szól ez a könyv.”

Nem lehet befejezni - csak abbahagyni

Fotó: Cseh Gábor