Operettvarázs – a Budapesti Operettszínház művészei léptek színpadra Vas vármegyében

A Budapesti Operettszínház zenés gálája igazi ünnepi hangulatot hozott: a „Te rongyos élet” című operettelőadásra megtelt nézőtér.

Vaol.hu

Különleges kulturális élményben volt része a jánosházi és környékbeli lakóknak október 4-én, amikor a Budapesti Operettszínház művészei ingyenes előadással léptek színpadra a Művelődési Otthon és Könyvtárban. A „Te rongyos élet” című operett-gálán fellépett Lévai Enikő, Balczó Péter, Bojtos Luca és Laki Péter, a zenét pedig a Budapesti Operettszínház háromfős kamarazenekara biztosította.

Nagy volt az érdeklődés a jánosházi operettelőadás iránt
Nagy volt az érdeklődés a jánosházi operettelőadás iránt
Forrás: Jánosháza város

Operett: Megtelt a Jánosházi Művelődési Központ

A Nemzeti Művelődési Intézet Petőfi Kulturális Programjának keretében megvalósult eseményre nemcsak Jánosházáról, hanem a környező településekről is sokan érkeztek, hogy együtt élvezzék a könnyed, mégis színvonalas műsort. A közönséget elvarázsolták az ismert dallamok és a művészek lelkes, magával ragadó előadásai.

A város szép korú lakóit külön is köszöntötték az est során, amelyet vastaps és jókedv zárt. A zenés est igazi közösségi élményt nyújtott, és újra bebizonyította, hogy a minőségi kultúra a kisebb városokban is hatalmas közönséget képes megszólítani.

 

 

