Kérdés, áhítat
2 órája
Ősz, versek ihletője - Te hányat ismersz? Kvízpróba!
Az ősz sok vers ihletője. Mutatunk néhány részletet. Tudod, ki a szerző? És mi a vers címe?
Az ősz számos költőt megihletett, hiszen a természet változása, a múlandóság és a szépség egyszerre jelenik meg benne. Sok ismert magyar vers foglalkozik ezzel a témával, például Petőfi Sándor, Ady Endre vagy József Attila művei. Ezek a költemények gyakran az elmúlás és az élet körforgásának szimbólumaként ábrázolják az őszt.
1.
Ősz húrja zsong, busong, jajong a tájon
2.
S hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét
3.
Hűvös arany szél lobog
4.
Szeptemberi reggel, fogj glóriádba
5.
Ezt hozta az ősz. Hűs gyümölcsöket / üvegtálon.
6.
"a fák alatt sok csilla, barna ékszer"
7.
"kóró lett a fényes laboda"
8.
Tar ágak-bogak rácsai között / kaparásznak az őszi ködök
9.
Itt van az ősz, hamar megjött, / szeretnék még fürdeni.
10.
Hüvös és öreg az este. / Remeg a venyige teste.
11.
Mennyi csöndes szépség, mennyi tünemény!
