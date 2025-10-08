október 8., szerda

Koppány névnap

Kérdés, áhítat

2 órája

Ősz, versek ihletője - Te hányat ismersz? Kvízpróba!

Címkék#Ősz#Őszi kérdés#vers

Az ősz sok vers ihletője. Mutatunk néhány részletet. Tudod, ki a szerző? És mi a vers címe?

Vaol.hu

Az ősz számos költőt megihletett, hiszen a természet változása, a múlandóság és a szépség egyszerre jelenik meg benne. Sok ismert magyar vers foglalkozik ezzel a témával, például Petőfi Sándor, Ady Endre vagy József Attila művei. Ezek a költemények gyakran az elmúlás és az élet körforgásának szimbólumaként ábrázolják az őszt.

Fotó: Szendi Péter
1.
Ősz húrja zsong, busong, jajong a tájon
2.
S hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét
3.
Hűvös arany szél lobog
4.
Szeptemberi reggel, fogj glóriádba
5.
Ezt hozta az ősz. Hűs gyümölcsöket / üvegtálon.
6.
"a fák alatt sok csilla, barna ékszer"
7.
"kóró lett a fényes laboda"
8.
Tar ágak-bogak rácsai között / kaparásznak az őszi ködök
9.
Itt van az ősz, hamar megjött, / szeretnék még fürdeni.
10.
Hüvös és öreg az este. / Remeg a venyige teste.
11.
Mennyi csöndes szépség, mennyi tünemény!

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
