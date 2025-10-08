Ősz, versek ihletője - Te hányat ismersz? Kvízpróba!

Az ősz számos költőt megihletett, hiszen a természet változása, a múlandóság és a szépség egyszerre jelenik meg benne. Sok ismert magyar vers foglalkozik ezzel a témával, például Petőfi Sándor, Ady Endre vagy József Attila művei. Ezek a költemények gyakran az elmúlás és az élet körforgásának szimbólumaként ábrázolják az őszt.

Fotó: Szendi Péter