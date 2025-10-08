október 8., szerda

Esély

50 perce

Óz, a csodák csodája - az első előadás jelnyelvi tolmáccsal a Weöres Sándor Színházban

Címkék#Mari Dorottya#Óz, a csodák csodája#SINOSZ Vas vármegyei Szervezete#jubileum

A Siketek és Nagyothallók Vas vármegyei Szervezetével közösen akadálymentesített előadást kínál a Weöres Sándor Színház hallássérült nézőinek. Október 24-én: Óz, a csodák csodája a nagyszínpadon.

Vaol.hu

"A Siketek és Nagyothallók Vas vármegyei Szervezetével közösen akadálymentesített előadást kínálunk októberben hallássérült nézőinknek. A SINOSZ Vas vármegyei Szervezete idén ünnepli fennállásának 75. évfordulóját, a jubileum alkalmából 2025. október 24-én az Óz, a csodák csodája című előadáson jelnyelvi tolmács teszi közvetlenül elérhetővé a történet és a színházi élmény megértését a hallássérült nézők számára" - adta hírül a Weöres Sándor Színház. A kezdeményezés Dr. Nemény András, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere támogatásával valósul meg. 

Óz, a csodák csodája
Óz, a csodák csodája. Balogh János és Mari Dorottya
Fotó: Mészáros Zsolt/Weöres Sándor Színház

Óz, a csodák csodája: jelbeszéd az életünk

A siketek világnapját minden év szeptemberének utolsó vasárnapján tartják. Ez az akadálymentesített előadás mérföldkő a Weöres Sándor Színház életében: "nemcsak a társadalmi felelősségvállalás és az esélyegyenlőség iránti elkötelezettségünket fejezi ki, hanem azt is, hogy a kulturális élményekhez való hozzáférés alapvető jog, amely mindenkit megillet". Dorothy-t megint fölkapja a forgószél. 

 

