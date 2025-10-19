vaol.hu podcast
Podcast: vendégünk Varga Dominik
Beszélgetés a Zöldborsók - de hogy jön ide a Balaton? című darabról.
Forrás: Kóbor Szonja
A Weöres Sándor Színház JátsszMa diákstúdiója mindig elő tud állni valami újjal. A Zöldborsók - de hogy jön ide a Balaton? című darabban többek közt a fenntarthatóság témáját dolgozzák fel egyedi, új módon, házon belül: Ostyola Zsuzsanna, Varga Dominik és Szabó Blanka írták a darabot, mind a Weöres Sándor Színház csapattagjai. Hallgasd meg podcastünket!
