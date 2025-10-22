42 perce
A Contact egy napig tart, a kapcsolat megmarad: művészetis villámtárlat a képtárban - saját szobával
Különleges kiállítás nyílt kedden délután a Szombathelyi Képtárban. Művészeti szakgimnázium és pop up: a diákok bemutatója épp véget ért, és azonnal átvették a terepet azok a fiatal alkotók, akik itt érettségiztek - esetleg már itt tanítanak. A Contact csak egy napig tart, de a kapcsolat megmarad.
"Szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum, képző- és iparművészeti tagozata volt diákjainak, illetve frissen kezdett tanárainak munkáiból nyíló, CONTACT című kiállításra" - így szól az iskola invitációja a pop up-kiállítása.
Művészeti szakgimnázium: pop up
Köszöntőt mondott Magyarósi Richárd, az idén 50 éves Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum képző - és iparművészeti tagozatának igazgatóhelyettese. A kiállítást megnyitotta: Salamon Júlia kurátor, egyetemi oktató.
Kiállítók: Bíró Stefi, Borsi Panna, Geröly Viktória, Harsány Patrícia, Márfi Anna Virág, Papp Hajnal, Peszleg Barnabás, Peszleg Kata, Radics Elíza, Sümegh Anna. Művészeti vezető: Farkas Imre.
A pop up-kiállítás kedden délután megnyílt, a képtár bezárt, de szerdán (október 22-én) újra kinyit. És ez a nap a Contacté - ahol saját szoba is van. Virgina Woolf szerint az alkotáshoz nélkülözhetetlen - főleg, ha női alkotóról van szó. És a Contact-tárlaton ők vannak többségben.
Contact: a művészeti szakgimnázium pop up-tárlata a Szombathelyi KéptárbanFotók: Cseh Gábor