A Contact egy napig tart, a kapcsolat megmarad: művészetis villámtárlat a képtárban - saját szobával

"Szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum, képző- és iparművészeti tagozata volt diákjainak, illetve frissen kezdett tanárainak munkáiból nyíló, CONTACT című kiállításra" - így szól az iskola invitációja a pop up-kiállítása.

A művészeti szakgimnázium pop up-kiállítása a Szombathelyi Képtárban. Megnyílt október 21-én, október 22-én még látható.

Fotó: © Cseh Gábor

Művészeti szakgimnázium: pop up

Köszöntőt mondott Magyarósi Richárd, az idén 50 éves Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum képző - és iparművészeti tagozatának igazgatóhelyettese. A kiállítást megnyitotta: Salamon Júlia kurátor, egyetemi oktató.

Kiállítók: Bíró Stefi, Borsi Panna, Geröly Viktória, Harsány Patrícia, Márfi Anna Virág, Papp Hajnal, Peszleg Barnabás, Peszleg Kata, Radics Elíza, Sümegh Anna. Művészeti vezető: Farkas Imre.

Egy nap a világ - saját szobával

Fotó: © Cseh Gábor

A pop up-kiállítás kedden délután megnyílt, a képtár bezárt, de szerdán (október 22-én) újra kinyit. És ez a nap a Contacté - ahol saját szoba is van. Virgina Woolf szerint az alkotáshoz nélkülözhetetlen - főleg, ha női alkotóról van szó. És a Contact-tárlaton ők vannak többségben.