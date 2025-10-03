3 órája
K-POP és japán tradíciók – Vas megyei programkavalkád
Október első hétvégéjén Vas megye kulturális kínálata minden korosztálynak tartogat izgalmakat: koncert, színházi matinék, kézműves kuckó és a szombathelyi Japán Nap várja a látogatókat. Különleges programajánló, amelyben a K-POP workshop és a tradicionális japán bemutatók mellett családi rendezvények és gasztroélmények is szerepelnek.
Programajánló: a hétvégén Japán Nap lesz Szombathelyen
Fotó: VN-archív/Szendi Péter
Az őszi kulturális szezon igazán izgalmasan indul Vas megyében: a színházi előadások és koncertek mellett különleges élményekkel kecsegtet a szombathelyi Japán Nap és a K-POP workshop is. A tradicionális japán művészetek és harcművészetek bemutatói mellett modern tánc, zenei programok és kézműves foglalkozások is szerepelnek a hétvége kínálatában. Ez a programajánló segít eligazodni a sokszínű lehetőségek között.
Programajánló: mesétől a kimonóig – színes hétvége Vasban
KONCERT
SÁRVÁR
Október 5., vasárnap 18 óra – Nádasdy-vár: Barátság. Kóta Zsigmond és Nagy Elek zongoraestje.
SZÍNHÁZ
SZOMBATHELY
- Október 5., vasárnap 10 óra - Mesebolt Bábszínház, Lázár Ervin terem: A kismalac meg a farkasok matiné előadás. A Kabóca Bábszínház előadása.
- Október 9., csütörtök 19 óra - AGORA – Művelődési- és Sportház: Az Ackroyd-gyilkosság - krimi két részben. Agatha Christie regényét színpadra adaptálta: Mark Shanahan. A Veres 1 Színház előadása.
SÁRVÁR
- Október 3., péntek 18 óra – ZeneHáza: A férfi, ha elmúlt negyven… Képzeletszínházi előadás és beszélgetés, avagy egy férfiasan tökéletes este az őszi-téli évad keretében. Rendező, moderátor: Tollár Mónika. Szereplők: Szabó Simon, Schnell Ádám.
- Október 4., szombat 10.30 és 15 óra – ZeneHáza: A kiskakas gyémánt félkrajcárja mesejáték.
RENDEZVÉNY
SZOMBATHELY
- Október 3., péntek 18 óra – Ratmayer – Sport & Game Bár: Mortal Kombat 1 verseny.
- Október 4., szombat 9-12 óra – AGORA – Művelődési- és Sportház: Kézműves kuckó. Szombat délelőttönként újabb és újabb bütykölési lehetőséggel várják az ügyes kezű óvodásokat és iskolásokat. Az érdeklődők hagyományos és az újabb keletű kézműves technikákkal, változatos alapanyagokból készíthetik el saját alkotásaikat – legyen az akár játék, dísz- és ajándéktárgy vagy hasznos használati tárgy. Téma: Őszi tündérkert.
- Október 4., szombat 10 óra - Westside Dance Center (Rumi út 10.): K-POP Workshop. Szombathelyen is bemutatkozik a K-POP! Vendég: Ulziijargal Gantulga a K-pop kultúra egyik vezető arca hazánkban.
- Október 4., szombat 13-20.30 óra - AGORA – Művelődési- és Sportház: Japán Nap. Program: Színpad: 13 órakor Kamishibai (papírszínház). 13.05-kor Yosakoi tánc előadás. 13.25-kor Ninjutsu - White Dragon Dojo. 13.45-kor Megnyitó. 14.15-kor Kamishibai (papírszínház). 14.20-kor Ikebana előadás (virágrendezés művészete) - Mina Kadowaki Sebők és John McDonald. 15.20-kor Yosakoi tánc előadás. 15.40-kor Yosakoi tánc workshop. 16.10-kor Judo - Haladás Judo Szakosztály. 16.30-kor Karate - Leo Karate Do Se. 16.50-kor Iaido - Nishikaze Dojo. 17.15-kor Egyszerű ötletek japán stílusú kert kialakításához - Takashi Nishiyama. 17.45-kor Japán kard készítés a gyakorlatban - Kovács András. 18.15-kor Kotó zenei előadás - Masami Morimoto. 19 órakor Japán Dobszínház - Ataru Taiko koncert. Előadó: 13 órakor Ikigai - az élet értelme - Gaál Krisztina. 14.15-kor Onigiri Snack Masako-tól – Watanabe Natsuko. 15.15-kor A japán vállalati kultúra - Cseri József. 16.15-kor A japán étkezési kultúra és az étkezési nevelés az iskolában – Dr. Sato Noriko. 17.15-kor Japán munkatapasztalat – mit mesélnek a hallgatók? - Dr. Székács Anna. Nagyterem: Origami - Sági Judit, Kumihimo – Fábián Zsolt Kalligráfia - Zopcsák Ferenc Gésa frizura – Rakosa Ferencné Japán viselet Pólófestés Japán fa logikai játékok Japán játékok, Illatjáték, Kagyló játék Bonsai kiállítás – Ekk István Japán kard kiállítás – Tóth Lajos Japán tea vásár, Matcha vásár, Bonsai kalendárium vására Dango készítő workshop – Czapp Emese. Külön terem: Furosiki táskakészítés az MJBT Furosiki tagozatának oktatóival - 13:00-14:30, 15:30-17:00. Galéria: Vásár: Japán ajándéktárgyak, Kimidoll kollekció, Mangák, Animés ajándéktárgyak, Kokeshi babák, Japán édességek, Japán témájú kerámiák Japán festésű porcelánok és porcelán festő workshop - PilonArt-Porcelánfestő Kokeshi baba készítő workshop – Mandula-Kokeshi. Előtér: Információs pult Sushi - Bambuszliget Japán Étterem & Sushi Bár Japán street food - Taiya King Japanese street food; Japán italok - Intercooperation Zrt. Suzuki és Toyota gépjárműkiállítás.
- Október 6., hétfő 13-16 óra – AGORA– Savaria Filmszínház: Viva Savaria Egészségpontok Hete. Kommunikáció a bajban. Mentális elsősegély. Krízisintervenciós tudás – segítőknek. A képzést vezeti: Dr. Nagy Beáta Magda, klinikai szakpszichológus, szociológus, egyetemi adjunktus. Közreműködik: Kiss Tamás, mentálhigiénés szakember
- Október 8., szerda 18 óra – AGORA – Savaria Filmszínház: A bél-agy-immun-hormon kapcsolat: dr. Szentgyörgyi Barbara előadása.
- Október 8. szerda 17 óra – Berzsenyi Dániel Könyvtár: Itt kávéztak ők – Írók, művészek és kávéházaik. Találkozó Nyáry Krisztián íróval. Beszélgetőtárs: Zoványi Ibolya könyvtáros.
SÁRVÁR
- Október 3., péntek 17.30 óra - Nádasdy Kulturális Központ könyvtára: Az Alpok ösvényein. Mihály Ferenc és Szalinka József élménybeszámolója közös hegyi túráikról.
- Október 4-5., szombat-vasárnap - Kertváros Ungvár utca Flextronics zöld területén: Kertvárosi Búcsú és Kirakodóvásár. Vidámpark (dodzsem, gyermek körhinták, gyermekvasút, légvárak, céllövölde, horgászat, popcorn, vattacukor stb.) és Büfé várja a vendégeket.
- Október 7., kedd 15 óra - Nádasdy Kulturális Központ könyvtára: Detektívsarok című játék megnyitója.
- Október 9., csütörtök 10 óra - Nádasdy Kulturális Központ könyvtára: TenTe Judittal. Gerbert Judit dalos-derűs foglalkozása.
- Október 9., csütörtök 17 óra - Nádasdy Kulturális Központ könyvtára: Balogh Ildikó asztrológus előadása.
VASVÁR
Október 4., szombat 9-17 óra – Ezredes Kávéház: Nyitott Porta Napok. Kalandozz kisvonattal a Vasi Hegyháton. Kalandozz kisvonattal a Vasi-Hegyhát apróparcellás szőlőhegyekkel tarkított varázslatos vidékén! Közben szerezz élményeket családi gazdaságokban, pincékben, manufaktúrákban! A kisvonat kalandos útvonalon dombokon, völgyeken vezet keresztül, miközben három csodás megálló, erejéig helyi termékeket kóstolhatsz, megismerheted egy-egy porta történetét, ízeit és élményeit! Útvonal: Vasvár – Petőmihályfa – Hegyhátszentpéter – Győrvár – Oszkó – oszkói szőlőhegy – oszkói vasútállomás – Vasvár.
KŐSZEG
- Október 4., szombat 14 óra – Chernel-kert: Állatok világnapja. Találkozás a Chernel-kerti Mentőközpontban gondozott vadállatokkal.
- Október 7., kedd 17 óra – Chernel Kálmán Városi Könyvtár: "A zene az kell, hogy ne vesszünk el…" Fasching Zsuzsanna zenepedagógus, diplomás zeneterapeuta, az ELTE SEK Zenepedagógiai Tanszékének nyugalmazott adjunktusa előadása.
RÉPCELAK
Október 9., csütörtök 17 óra - Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár: A halálorvos. Dr. Mengeléről őszintén. Dr. Nagy Ádám PHD biológus előadása.
LUKÁCSHÁZA
Október 4., szombat 6.30-10 óráig – Abért-tó: Búcsúznak a madarak! Madármegfigyelés és madárgyűrűzés az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Madártani Egyesület (MME) Vas Megyei Helyi Csoportja közös szervezésében. Az esemény része az Európai Madármegfigyelő Napok nemzetközi rendezvénysorozatnak.
JÁK
Október 4., szombat 10-18 óra – Ady Endre Művelődési Ház: Egészségnap. Kezelések és alternatív terápiák; Bemer terápia; gyógymasszőr; funkcionális táplálkozási konzulens, reflexológus; masszázs; arc- és fejmasszázs; gyógytorna, természetgyógyászat; metamorf és talpmasszázs; Access Bars; önismeret és életvezetés; jóga, női körök, gyógynövények, mandalafestés; mozgásmeditáció (Liyva); szín- és stílustanácsadás; egészséges életmód és természetes megoldások; FitLine funkcionális élelmiszerek; DoTerra; Kamra Csomagolásmentes Termékek Boltja; OLAD HERBA herbaterapeuta.
SZARVASKEND
Október 4., szombat: Szüreti felvonulás és gasztro-ünnep. Töknevelő, pálinka- és lekvár-verseny. A szüreti ünnepségen választja ki a zsűri a legjobbakat a helyi termékek közül. A töknevelő versenyre előzetes nevezéssel lehetett jelentkezni: minden jelentkező három darab tökpalántát kapott, melyek erre az időre nagyobbnál nagyobbra nőttek. De kinek lett a legnagyobb a Vasi Hegyháton? Ezt a szüreti felvonulás utáni közös lemérés után tudjuk meg. A benevezett zöldségeket a felvonulás során gyűjtik majd be egy kocsira, és azután lesz a nyilvános mérés és az eredményhirdetés. A pálinka- és lekvár versenyre nevezett termékeket szombatig kell eljuttatni a kultúrházhoz. Ezek kóstolása és zsűrizése aznap délután történik majd meg. Minkét kategóriában indíthat egy jelentkező többféle pálinkát és lekvárt is.
KIÁLLÍTÁS
SZOMBATHELY
- Október 3., péntek 17 óra – Szombathelyi Képtár: Az agyag alkimistái kiállításmegnyitó. A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek - Nemzetközi Kerámia Stúdió kiállítása. A kiállítást megnyitja: Monika Gass keramikusművész, szakíró, a Nemzetközi Kerámia Akadémia alelnöke. A kiállítás megtekinthető: 2026. január 25-éig.
- Október 8., szerda 17 óra - AGORA – Művelődési- és Sportház: Erdő Fohásza. Pintér Zsuzsanna textilművész és a Savaria Foltműhely közös kiállításának megnyitója. A kiállítást megnyitja: Várnainé Balogh Beáta. A tárlat megtekinthető: október 31-éig.
- Október 3., péntek 17 óra - Kámoni Arborétum: Két kéz – két színes világ. Dr. Szécsi Ágnes és S. Hontai Mária közös kiállításának megnyitója. Zongorán közreműködik: S. Hollósy Kornél. Köszöntőt mond: Mayer László költő. A tárlat megtekinthető november 9-éig, az Arborétum nyitvatartási idejében.
SÁRVÁR
- Október 3., péntek 17 óra - Nádasdy Kulturális Központ könyvtára: Színekbe írt történet. Mihály Andrea festmény kiállításának megnyitója.
- Október 4., szombat 17 órakor – Nádasdy-vár: Sárvár szubjektíven 2025. Sárvár öt fotós szemével kiállításmegnyitó.