K-POP és japán tradíciók – Vas megyei programkavalkád

JÁK

Október 4., szombat 10-18 óra – Ady Endre Művelődési Ház: Egészségnap. Kezelések és alternatív terápiák; Bemer terápia; gyógymasszőr; funkcionális táplálkozási konzulens, reflexológus; masszázs; arc- és fejmasszázs; gyógytorna, természetgyógyászat; metamorf és talpmasszázs; Access Bars; önismeret és életvezetés; jóga, női körök, gyógynövények, mandalafestés; mozgásmeditáció (Liyva); szín- és stílustanácsadás; egészséges életmód és természetes megoldások; FitLine funkcionális élelmiszerek; DoTerra; Kamra Csomagolásmentes Termékek Boltja; OLAD HERBA herbaterapeuta.

SZARVASKEND

Október 4., szombat: Szüreti felvonulás és gasztro-ünnep. Töknevelő, pálinka- és lekvár-verseny. A szüreti ünnepségen választja ki a zsűri a legjobbakat a helyi termékek közül. A töknevelő versenyre előzetes nevezéssel lehetett jelentkezni: minden jelentkező három darab tökpalántát kapott, melyek erre az időre nagyobbnál nagyobbra nőttek. De kinek lett a legnagyobb a Vasi Hegyháton? Ezt a szüreti felvonulás utáni közös lemérés után tudjuk meg. A benevezett zöldségeket a felvonulás során gyűjtik majd be egy kocsira, és azután lesz a nyilvános mérés és az eredményhirdetés. A pálinka- és lekvár versenyre nevezett termékeket szombatig kell eljuttatni a kultúrházhoz. Ezek kóstolása és zsűrizése aznap délután történik majd meg. Minkét kategóriában indíthat egy jelentkező többféle pálinkát és lekvárt is.