A Sárvári Oratórikus Kórus új közösségi élményt kínál: itt az első sárvári kocsmakvíz

Olyan vetélkedő lesz Sárváron, amire eddig nem volt példa. Kocsmakvízt szervez a Sárvári Oratórikus Kórus.

Polgár Patrícia

Sárváron korábban még nem volt játékos műveltségi vetélkedő, ezért kocsmakvízt tartanak Sárváron, a Hang-Villában. November 15-én, szombaton 18 órától rendezi meg a Sárvári Oratórikus Kórus Kocsmakvízét, első alkalommal, amelyre 3-5 fős csapatok jelentkezését várják. Egyének is jelentkezhetnek, ha nincsen csapata, akkor szereznek neki barátokat. A jelentkezés előzetes regisztrációval történik, ezen a linken keresztül.

Kocsmakvízt szervez a Sárvári Oratórikus Kórus
Fotó: drKereszty Gabor / Forrás: Facebook/Sárvári Oratórikus Kórus

Sárvári Oratórikus Kórus: rendszeresre tervezik a kvízt

A tervek szerint kéthavonta jelentkeznek ezzel a szórakozási lehetőséggel. A program kvízmestere Csempesz Gábor, aki a rejtvényfejtésben és a kvízjátékokban nagy tapasztalatokkal rendelkezik.

 

