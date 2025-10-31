A Sárvári Oratórikus Kórus új közösségi élményt kínál: itt az első sárvári kocsmakvíz

Sárváron korábban még nem volt játékos műveltségi vetélkedő, ezért kocsmakvízt tartanak Sárváron, a Hang-Villában. November 15-én, szombaton 18 órától rendezi meg a Sárvári Oratórikus Kórus Kocsmakvízét, első alkalommal, amelyre 3-5 fős csapatok jelentkezését várják. Egyének is jelentkezhetnek, ha nincsen csapata, akkor szereznek neki barátokat. A jelentkezés előzetes regisztrációval történik, ezen a linken keresztül.

Kocsmakvízt szervez a Sárvári Oratórikus Kórus

Fotó: drKereszty Gabor / Forrás: Facebook/Sárvári Oratórikus Kórus

Sárvári Oratórikus Kórus: rendszeresre tervezik a kvízt

A tervek szerint kéthavonta jelentkeznek ezzel a szórakozási lehetőséggel. A program kvízmestere Csempesz Gábor, aki a rejtvényfejtésben és a kvízjátékokban nagy tapasztalatokkal rendelkezik.