1 órája
Kényszerből szépség, szabadság - a Savaria Foltműhely kiállítása az Agorában - fotók
A patchwork régi technika - sőt jóval több annál. A kényszer művészetet szült: a Savaria Foltműhely most kiállítást hozott a szombathelyi Agorába.
Savaria Foltműhely: szépség a falakon az Agorában
Fotó: Cseh Gábor
Pintér Zsuzsanna textilművész és a Savaria Foltműhely közös kiállítása október végéig tart nyitva az Agora MSH-ban. A Savaria Foltműhely tagjai: Kiss Gáborné Kató, Szabó Krisztina, Tali Juli, Wawzin Ágnes és Zsarnai Sándorné Kati.
Savaria Foltműhely: hobbi és barátság
"A kis csoport célja, hogy ez a szép hobbi továbbra is a varrás iránti szeretetről, a tanulásról, a folyamatos fejlődésről, valamint a barátság és a közös élmények megéléséről szóljon. Ennek érdekében utaznak, hogy inspiráló kiállításokat látogassanak meg, illetve különféle képzéseken és tanfolyamokon vegyenek részt. Alkotásaikat mentoruk, Pintér Zsuzsa iránymutatásával készítik el textilből" - olvasható a kiállítás ajánlójában.
A foltvarrás - patchwork - technikáját-művészetét a kényszer szülte, a nincstelenség: a kidobásra ítélt textilmaradékokból, ruhadarabokból születtek az első színes takarók. És lám, mi lett belőle! A kiállítás ingyenesen megtekinthető az intézmény nyitvatartási idejében.
A Savaria Foltműhely kiállítása az AgorábanFotók: Cseh Gábor