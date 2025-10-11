Kényszerből szépség, szabadság - a Savaria Foltműhely kiállítása az Agorában - fotók

Pintér Zsuzsanna textilművész és a Savaria Foltműhely közös kiállítása október végéig tart nyitva az Agora MSH-ban. A Savaria Foltműhely tagjai: Kiss Gáborné Kató, Szabó Krisztina, Tali Juli, Wawzin Ágnes és Zsarnai Sándorné Kati.

Savaria Foltműhely: az autonóm és alkalmazott művészet határán az Agorában.

Fotó: CSEH GABOR

Savaria Foltműhely: hobbi és barátság

"A kis csoport célja, hogy ez a szép hobbi továbbra is a varrás iránti szeretetről, a tanulásról, a folyamatos fejlődésről, valamint a barátság és a közös élmények megéléséről szóljon. Ennek érdekében utaznak, hogy inspiráló kiállításokat látogassanak meg, illetve különféle képzéseken és tanfolyamokon vegyenek részt. Alkotásaikat mentoruk, Pintér Zsuzsa iránymutatásával készítik el textilből" - olvasható a kiállítás ajánlójában.

Savaria Foltműhely: a patchwork új utakat is nyit

Fotó: Cseh Gábor

A foltvarrás - patchwork - technikáját-művészetét a kényszer szülte, a nincstelenség: a kidobásra ítélt textilmaradékokból, ruhadarabokból születtek az első színes takarók. És lám, mi lett belőle! A kiállítás ingyenesen megtekinthető az intézmény nyitvatartási idejében.