Simon Júdás vásár 2025: mutatjuk a programokat és a fellépők névsorát!

A Simon Júdás vásár minden évben a sárvári ősz legnagyobb eseménye, ahol a hagyományos kirakodóvásár mellé látványos zenei program is társul. Idén október 24–25-én ismét benépesül a belváros: több száz árus, kézműves és vendéglátós várja a látogatókat, a színpadokon pedig már ismert, kik gondoskodnak majd a ritmusról és a hangulatról.

Megvannak az idei Simon Júdás vásár fellépői

Fotó: VN-archív/Cseh Gábor

Simon Júdás vásár: már tudni, kik zenélnek a Várparkolóban

A pénteki nyitónapon, október 24-én, már 18 órától megnyílnak a vendéglátóhelyek a vásár területén, amikor hagyományosan a sárváriak veszik birtokba a forgatagot. A nagyszínpad este megtelik fénnyel és zenével - minden adott lesz egy igazi őszi fesztiválhangulathoz. A Várparkolóban DJ Sepherd, valamint DJ Szatmári és Szakos Andi lépnek majd fel.

Másnap, október 25-én, a vásári forgatag egész napra kiterjed. A belváros utcáin árusok kínálják portékáikat, miközben a zene már délelőtt megszólal. A várparkoló nagyszínpadán egész nap élőzenés zenekarok váltják egymást, délután pedig különleges vendégek és helyi előadók gondoskodnak a jókedvről. A népzene kedvelőit a FolkUdvar várja a Batthyány utca 29. alatt, a volt zárda kapualjában, ahol a Herpenyő zenekar húzza a talpalávalót egészen estig.

A Simon-Júdás Napi Országos Kirakodóvásár így idén is a közösségi találkozások, a vásári ízek és a zene ünnepe lesz. Egy hétvége, amikor Sárvár nemcsak vásárt, hanem élményt is kínál – ritmusra, hagyományra és jókedvre hangolva.