Balladák női és férfi hangra - koncertszínházi bemutatóra készül a Soltis Lajos Színház

A Soltis Lajos Színház és a Komp Kollektíva első közös produkciójának celldömölki premierje október 11-én, szombaton 18 órakor kezdődik a Soltis-színházban. Balladák női és férfi hangra, avagy a bámulatos sokféleség mélyén a közös emberi rejtőzik.

A Soltis Lajos Színház és a Komp Kollektíva fúziója

"Mi a közös Bob Dylanben, a csángó énekesben, a skót felföldi szabadságharcosban és a kozák lovasban. Az ember - amióta ember - az éneken keresztül fejezi ki örömét, fájdalmát, tartozzunk bármilyen nemzethez, a zene megmutatja, hogy a gyökereink ugyanazok. A darab a balladák költői és titokzatos világába vezeti a nézőt. A dalok és történetek összekapcsolják a különböző kultúrák hőseit, hangjait és érzéseit: megmutatják, hogy bár más-más tájakon születtek, a közös emberi sors és a zene ereje összeköti őket" - mondja az előadás ajánlója. Az alkotók is személyes, sokszínű szálakat szőnek a produkcióba. Takács-Nagy Jázmin népzenész, zenepedagógus, zeneterapeuta. Az előadásban mindhárom területen szerzett tudását ötvözi, hogy valódi közösségi élményt teremtsen. Tóth András, a Komp Kollektíva alapítója, nem ismeretlen a Soltis Lajos Színház közönségének sem: játszott a társulat Május című előadásában, ő rendezte a Bolond Istók-mesét, a celldömölki színház következő felnőtt bemutatóját is ő jegyzi (a Komp Kollektíva pedig több celldömölki vendégjáték alkalmával tette emlékezetessé magát). Ők ketten a női és férfi hang a produkcióban. A Soltis Lajos Színház mentorálásával ifjúsági változat is készül a produkcióból, hogy a fiatalok is kapcsolódni tudjanak a műfajhoz.

A budapesti bemutató már megvolt, Celldömölkön tehát október 11-én, szombaton 18 órakor kezdődik a Balladák női és férfi hangra premierje.